DDR-Rezept gegen Wohnungsnot?

Ein in Berlin initiiertes Volksbegehren für die Enteignung großer Wohnungsunternehmen als Maßnahme gegen Wohungsnot und steigende Mieten hat eine heftige Debatte ausgelöst. Während von Union und FDP wenig überraschend strikte Ablehnung kommt, scheinen SPD, Grüne und Linke mehr oder weniger offen dafür.

„Enteignungen sind nun wirklich sozialistische Ideen und haben mit bürgerlicher Politik nichts zu tun“, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gestern. „Schwachsinnige Debatte von vorgestern“, polterte sein Bauminister Hans Reichhart (CSU). FDP-Chef Christian Lindner sagte, „gegen steigende Mieten helfen nur mehr Wohnungen und nicht DDR-Ideen“. Enteignungen würden alle privaten Investitionen in Wohnungen verschrecken und die Eigentumsgarantie der Verfassung beschädigen.

Der stellvertretende SPD-Chef Ralf Stegner will Enteignungen nicht ausschließen: „Es gibt teilweise halbkriminelles Verhalten, bei dem die Not der Mieter ausgenutzt wird. In diesen Fällen muss der Staat Handlungsfähigkeit beweisen.“

Auch Grünen-Chef Robert Habeck hält Enteignungen prinzipiell für denkbar. Wenn etwa Eigentümer brachliegender Grundstücke weder bauen noch an die Stadt verkaufen wollten, müsse notfalls die Enteignung folgen.

Linken-Chefin Katja Kipping warf der SPD Zögerlichkeit vor und forderte „die Sozialisierung der Wohnungskonzerne“.

Der deutsche Städte- und Gemeindebund findet nicht nur Enteignungen, sondern schon die Debatte darüber als schädlich: So werde „die Bereitschaft von privaten Investoren, neuen und zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, im Zweifel deutlich reduziert“.