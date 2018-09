Dealer verkaufte Wiesengras

LINZ — Drei Drogendealer hat die Die Linzer Polizei am vergangenen Freitag bei einer Schwerpunktaktion auf frischer Tat geschnappt. Einer verkaufte nicht nur echtes, sondern auch gefälschtes Suchtgift um insgesamt 40.000 Euro, berichtete die Polizei am Montag.

Salz statt Amphetamin

Dem 20-jährigen Rumänen, der sich illegal in Österreich aufhält, wird vorgeworfen, er habe in Linz rund ein Kilogramm Marihuana und nicht näher bekannte Mengen an Amphetamin und Ecstasy an seine Abnehmer geliefert. Er soll ihnen aber auch getrocknetes Wiesengras anstelle von Marihuana oder Salz anstelle von Amphetamin angedreht haben. Mit dem Erlös von 40.000 Euro finanzierte er seine eigene Drogensucht.

Die Kriminalpolizei überraschte zudem einen 18-jährigen Afghanen, der einem gleichaltrigen Landsmann ein Paket mit über 25 Gramm Marihuana verkaufte. Nach ihrer Festnahme gestand der Verkäufer, dass er zwischen August des vergangenen und April des heurigen Jahres etwa 1400 bis 1600 Gramm Marihuana öffentlich an verschiedenen Orten in Linz an sogenannte Laufkundschaft vertrieben hat. Bei dem Deal am Freitag wollte er dem anderen 18-Jährigen die Drogen auf Kommissionsbasis zum Weiterverkauf übergeben. Dieser gab zu, in den vergangenen drei Monaten Suchtgifthandel ausschließlich in einem Linzer Park betrieben zu haben. Dabei hatte er jeden dritten Tag zumindest zwei Laufkundschaften. Alle drei landeten hinter Gittern.