Debatte, was dem ORF gebührt

Beim Thema ORF-Gebühren liegt Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer in einem Punkt jedenfalls völlig richtig.

„Ich habe den Eindruck, dass in der Regierung noch diskutiert wird“, sagte er gegenüber der APA zur Frage, ob es künftig statt der bisherigen ORF-Gebühren eine Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aus dem Staatsbudget geben soll.

Ordentliche Finanzierung

Ganz der Einschätzung Haslauers entsprechend verwies gestern etwa Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) darauf, dass der Medienminister Gernot Blümel (ebenfalls ÖVP) an einem neuen ORF-Gesetz arbeite, die Finanzierung sei dabei eine Frage unter vielen. Jedenfalls sicherzustellen gelte es eine „ordentliche Finanzierung sowie die Erfüllung des regionalen Auftrags und des Bildungsauftrags des ORF“, so Kurz — für den es derzeit aber „ganz, ganz viele Themen gibt, die mich mehr beschäftigen“.

Unterschiedliche Modelle

Nach Darstellung des vom Kanzler angesprochenen Medienministers laufen die Verhandlungen zum ORF-Gesetz derzeit „intensiv und gut“. Sowohl Blümel als auch Vizekanzler Heinz-Christian Strache — dessen FPÖ-Finanzstaatssekretär am Sonntag in der ORF-Pressestunde die ORF-Gebühren zur Disposition gestellt hatte — verwiesen auf unterschiedliche Modelle in Europa, die Finanzierungsfragen würden im Rahmen der Steuerreform geklärt, hielten beide fest.

OÖ gegen Gebühren-Aus

Zu berücksichtigen haben sie bei ihren Plänen jedenfalls die Position der Bundesländer — und die ist ziemlich klar, wie neben Haslauer auch Oberösterreichs LH Thomas Stelzer betonte. Eine Abschaffung der ORF-Gebühren „steht für Oberösterreich nicht zur Diskussion“, sagte Stelzer zum VOLKSBLATT, und Haslauer formulierte es so: „Wir, die Länder, haben schon artikuliert, dass wir das nicht positiv sehen.“ Der Salzburger Landeschef hat aber auch eine Erwartungshaltung: „Der ORF muss etwas sehr Spezifisches sein, dann gibt es auch keine Diskussion über ORF-Gebühren.“