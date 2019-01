Debüt für den Linzer Hard-Chor im Wiener Musikverein

Von Georgina Szeless

Der vom Linzer Musikpädagogen Alexander Koller 2007 gegründete Hard-Chor steht unmittelbar vor einem Debütereignis am 17. Jänner um 19.30 Uhr im Gläsernen Saal des Wiener Musikvereines. Seit der Teilnahme am Europäischen Songcontest der Chöre 2017 in Riga hat das Ensemble international Furore gemacht und wurde zu einem Aushängeschild der reichbestellten Chorszene in Oberösterreich.

„Die Einladung nach Wien freut uns sehr und wir haben auch ein für uns typisches Programm vorbereitet“, so Koller. „Der Name Hard-Chor aus der gängigen Popularmusik steht ja für die Authentizität eines extremen Musizierstils der 30- bis 40-köpfigen Chorgemeinschaft, mit der ich ein praktisch ungewöhnliches Repertoire vom Mittelalter bis zu zeitgenössischen Stücken erarbeite für ganz spezielle Programme, die kein zweites Mal in derselben Zusammensetzung geboten werden“.

Eine Stunde romantische Männerliteratur

Bis zu zehn Konzerte werden im Jahr bestritten und bieten zur Überraschung auch Raritäten. Etwa im Vorjahr die Rekonstruktion von Männerchören aus 1868, was mit einer Stunde romantischer Männerliteratur für ein Highlight sorgte. Flexibilität und Experimentierfreude werden von den Damen und Herren des Chores ganz schön gefordert. „Unser Markenzeichen ist aber vielmehr die Leidenschaft, mit der gesungen wird sowie die Neugierde auf neue Literatur“, so Koller. Die Probenarbeit verläuft entsprechend intensiv und schließt einleitend auch eine Stimmbildung ein, die sehr gut ankommt und die Moral für den Besuch festigt. Koller blickt auch in die Zukunft und ist dabei, einen Jugendchor heranzubilden, damit der Chorbestand gesichert ist. „Bei aller Strenge setze ich natürlich auf Ausdauer und ein Qualitätsbewusstsein“.

Um in Wien zu bleiben, wurde Koller schon als der „Erwin Ortner von Linz“ bezeichnet. Seine Wünsche für den Chor: Eine Tournee nach Frankreich, um in einer der wichtigsten Kathedralen, vielleicht in Notre Dame in Paris, französische Chorliteratur zu singen.

Aber nach dem Wiener Debüt heißt es bei musica sacra zu gastieren, in Wels aufzutreten und beim Brucknerfest 2019 Bruckners e-Moll Messe in der originalen Bläserfassung im Linzer Mariendom aufzuführen.