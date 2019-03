Deja-vu bringt Linz in Bedrängnis

Geführt, das Match aus der Hand gegeben und in der Overtime das Spiel verloren. Das hatten wir doch gerade erst! Das 3:4 der Black Wings gegen Dornbirn erinnerte frappant an jenes gegen Znaim am Freitag, nur mit dem Unterschied, dass das Gebotene da im ersten Drittel immerhin vielversprechend ausgesehen hatte.

Gegen die Vorarlberger hätte ein einfacher Sieg gereicht, um das Viertelfinalticket vorzeitig zu lösen. Das schien aber ebenso zu hemmen, wie die Führungen durch Rutkowski zum 1:0 (7.) und durch Selbigen (17.) sowie Kearns (42.) zum 3:1. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Dornbirner die Passivität der Wings bestraften. Sei es durch einen Shorthander zum 1:1 (11.) oder eben im letzten Drittel, als die Oberösterreicher überhaupt nichts mehr entgegenzusetzen hatten. Ein Torschussverhältnis von 12:26 (!) gegen einen keineswegs übermächtigen Gegner sprach Bände. Der 4:3-Siegtreffer der Gäste in der Verlängerung überraschte niemanden wirklich, auch nicht die verärgerten Fans, die die Cracks mit Pfiffen bedachten.

Zwei Runden vor Schluss hat Linz in der Quali-Runde nun vier Zähler Vorsprung auf Dornbirn. Zwei Punkte aus den Duellen mit Innsbruck (Dienstag) und VSV (Sonntag) würden reichen, um ins Viertelfinale einzuziehen. Doch das ist in der derzeitigen Situation alles andere als eine „g’mahte Wies’n.“