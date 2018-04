Den Dachstein im Blick

Von Oliver Koch

„Entscheidend für die Architektur der Almhütten waren unsere Überlegungen, wie wir selbst gerne unseren Urlaub verbringen. So sollten die Hütten aus unserem Lieblingsrohstoff Holz sein und mitten in der Natur liegen, aber gleichzeitig praktikabel und gemütlich sein", beschreiben die Brüder Reinhold und Johann Unterkofler ihre Motivation für das Almdorf Reiteralm in Pichl bei Schladming. 2006 war Baustart, im Jahr 2012 wurde das Ressort vollendet. Die insgesamt 30 Hütten (18 Komfort-Almhütten und zwölf Premium-Chalets) schmiegen sich dabei malerisch in die steirische Landschaft und bieten eine traumhafte Aussicht auf den Dachstein.

Abwechslung garantiert

Die etwa zweieinhalb Autostunden von Linz entfernte Region ist dabei nicht nur eine beliebte Winter-Destination: Auch während der anderen Jahreszeiten bietet die Gegend viel für ein abwechslungsreiches Programm. Da wären einmal mehr als tausend Kilometer Wanderwege. Das Angebot reicht von Familienwanderungen über landschaftliche Hochgenüsse bis zu Quell- und Wasserwanderungen sowie alpine Touren und Gipfeleroberungen. Zudem gibt es in der Gegend ebenso viele Rad- und Mountainbikerouten mit in Summe 25.000 Höhenmetern und in allen Schwierigkeitsgraden. Für sportliche Vielfalt sorgen die Klettersteige an den Dachstein-Südwänden. Darüber hinaus lädt die Dachstein Sommercard zum Erlebnis von mehr als hundert Attraktionen zum Nulltarif ein und bietet weitere hundert Bonusleistungen in den Bereichen Kultur, Sport und Familie. Und ein Besuch im WM-Ort Schladming sollte auf jeden Fall Fixpunkt des Familienurlaubs sein. Stichwort Familien: Speziell bei diesen ist das Almdorf Reiteralm besonders beliebt und das nicht ohne Grund. Neben Wellness-Möglichkeiten für die Erwachsenen garantieren ein 5000 Quadratmeter großer Abenteuer-Spielplatz, ein Fußballplatz, ein Balancierparcours, ein Streichelzoo sowie ein Mini-Bauernhof und Go-Karts Spaß für Kinder. Highlight ist darüber hinaus der Plantschteich mit Wasserpfad, der an heißen Tagen Abkühlung garantiert.

www.almdorf-reiteralm.at

Der Verfasser nahm auf Einladung des Almdorfes Reiteralm an der Reise teil.