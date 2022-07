Den Dreh raushaben

Kommentar zur Pflege.

Es sind viele Rädchen, an denen man drehen muss, damit auch in Zukunft die Pflege gewährleistet werden kann.

Und es ist gut, dass man nun auch wirklich mit dem Drehen begonnen hat: Auf Bundesebene mit dem ersten Teil der Pflegereform, aber auch auf Landes- und sogar auf Bezirksebene werden viele Maßnahmen wie Mosaiksteine gesetzt.

Das Ziel ist klar: ein Altern in Würde für alle Menschen in Österreich. Und dafür werden wir viele helfende Hände brauchen, die von pflegenden Angehörigen, die von jungen Menschen und auch Hände aus dem Ausland. Was man sich nicht leisten kann ist, solche helfenden Hände auszuschlagen.