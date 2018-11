Den Mariendom noch mehr in den Herzen der Linzer verankern

Von Georgina Szeless

Zu einer fast zweistündigen Benefizveranstaltung lud Sonntagmittag die Initiative Pro Mariendom ins Foyer des Linzer Musiktheaters und die Besucher kamen in Scharen. Schirmherr Landeshauptmann a. D. Josef Pühringer verwies in seiner Begrüßung auf zwei Ziele, die mit dieser Initiative verfolgt werden. Die Erhaltung und Renovierung der Mariendoms erfordere einen Betrag in Höhe von 14 Millionen Euro und ist auf die Hilfe der Bevölkerung angewiesen. Das zweite angestrebte Ziel wäre die Identität der Linzer mit ihrer Landeskirche zu stärken, den Mariendom noch mehr in ihren Herzen zu verankern. Die Idee einer Bewahrung der größten Kirche Österreichs stieß auf offene Ohren. Am Ende der Veranstaltung konnte Hausherr Intendant Hermann Schneider einen Scheck über 10.000 Euro an die Initiative samt ihrem Team überreichen.

Zahlreiche Persönlichkeiten aus dem Klerus, der Wirtschaft und Politik versäumten es nicht, an der Matinee teilzunehmen und lasen weihnachtliche Texte zum Nachdenken und Einstimmen auf das Fest. Manchmal durfte auch ein wenig geschmunzelt werden über die auch persönliche Erlebnisse berührende Inhalte des Gelesenen. Die Auswahl fand Gefallen.

Ein außergewöhnliches Vokalereignis

Für den musikalischen Teil der Matinee konnten drei Spitzenkräfte aus dem Musiktheater gewonnen worden. Die Publikumslieblinge Gotho Griesmeier (Sopran) und Martin Achrainer (Bariton) sangen duettierend und im Solo von bekannten Komponisten dem Anlass entsprechende Lieder. Sie ließen das Beste aus ihren Kehlen strömen mit einer Ausdrucksstärke, die zum Eindruck eines tatsächlich außergewöhnlichen Vokalereignisses führte. Und Kapellmeister Marc Reibels Begleitung hatte pianistisches Format, was bei solchen Einsätzen nicht immer der Fall ist. Belobt und gedankt mit Blumen und Wein wurde am Ende viel und allen, die sich in den Dienst einer großartigen Sache uneigennützig stellten. Für den Verkaufsstand mit Domartikeln erwies sich LH a. D. Pühringer als die beste Werbeadresse.

