Deneuve verkauft ihr letztes Hemd

Große „Altersrolle“ in Tragikomödie in „Der Flohmarkt von Madame Claire“

Von Renate Wagner

Zwei Dinge machen diesen französischen Film der Regisseurin Julie Bertuccelli ungeachtet mancher Schwächen interessant: die thematische Vorgabe und Hauptdarstellerin Catherine Deneuve. Die 76-Jährige hat hier eine große „Altersrolle“ gefunden — weißhaarig und ungebrochen attraktiv, zwischen vital und schon aus dem Dasein gleitend, spielt sie jene Madame Claire, die sich einbildet, das Ende ihres Lebens sei gekommen. Jetzt. Heute Abend noch. Und vorher will sie Ordnung machen.

Abschied vom Leben und lieb gewordenen Dingen

Es ist ein Gefühl, das vermutlich viele alte Leute kennen. Sie sind umgeben von den Dingen ihres Lebens — im Fall von Madame Claire wahre Kostbarkeiten, ob Möbel, Antiquitäten, Tiffany-Lampen, altes Spielzeug, Schmuck, besondere Bücher. Das letzte Hemd hat keine Taschen, was will sie noch damit? Und doch zeigt die Geschichte, wie schmerzlich es ist, alles vors Haus schleppen zu lassen (die Geschichte spielt in einer kleinen französischen Stadt) und einen Flohmarkt zu veranstalten …

Es wird klar, wie viele Erinnerungen an diesen Dingen hängen — und was alles hervorgerufen wird, wenn die entfremdete Tochter (gespielt von Chiara Mastroianni, die auch im Leben die Tochter von Catherine Deneuve ist) herbei geeilt kommt und die Frauen manches an verdrängtem Schmerz und selbst verschuldeter Fremdheit aufarbeiten müssen. Wenn Madame Claire einem Priester mit seinen Phrasen heftig Paroli bietet, ist das noch stark — wenn dann im und am Spitalsbett die Sentimentalität ausbricht, überzeugt die Sache schon weniger.

Es ist die Schwäche des Films, dass er so langsam läuft und vor allem zu wenige Impulse bietet, die Geschichte bleibt die längste Zeit einförmig dieselbe. Bis zu einem überraschenden Ende, das mehr oder minder offen bleibt: Was da eigentlich geschehen ist, macht der Film, der so vielfach in der Luft hängt, dann doch nicht klar. Aber die großartige Catherine Deneuve zwischen dem Schwinden der Kräfte und dem Mobilisieren letzter Entschlossenheit zum Abgang — das ist schon etwas.