„Denkumkehr“ bei der Mobilität

„Es ist nicht so wichtig, wie das Auto durch die Stadt kommt, sondern wie es den Menschen geht“: So bringt der Gmundner Verkehrsstadtrat Wolfgang Sageder (SPÖ) die Intention des „Generalverkehrsplans Mobilität“ auf den Punkt, der nächste Woche im Gemeinderat beschlossen werden soll. Aus der Sicht von Bürgermeister Stefan Krapf (ÖVP) vollzieht die Traunseestadt damit einen „Quantensprung“, was er insbesondere auf die Umwandlung der Innenstadt in eine Begegnungszone“ bezogen wissen will. Das bedeute für Fußgänger, Radfahrer Autofahrer und den Öffentlichen Verkehr „Gleichberechtigung im Straßenraum“.

„Willenserklärung, wo wir hinkommen wollen“

Wobei der Generalverkehrsplan der im Rahmen der offenen Bürgerbeteiligung entstanden ist, laut Stadtrat Sageder „mit Sicherheit keine Gebrauchsanweisung“ sei, sondern eine „politische Willenserklärung, wo wir in den nächsten 10 bis 15 Jahren hinkommen wollen“. Auch wenn Krapf und Sageder betonen, dass das Auto nicht ausgesperrt wird, gibt es ein klares Ziel: Die beim Trauntor gemessene Fahrzeugfrequenz von 16.000 bis 18.000 Fahrzeugen täglich soll auf 6000 bis 7000 reduziert werden.

Startschuss für die „Denkumkehr“ ist die Durchbindung der „Traunseetram“ voraussichtlich ab September. Diese habe im Abschnitt zwischen Klosterplatz und Rathausplatz die Funktion eines „rollenden Gehsteigs“ — und werde daher dort ohne Ticket zu benützen sein. Insgesamt sieht Krapf die StadtRegioTram als „Wirbelsäule“, von der aus es die Citybusse in die Stadtteile gebe.

Ab dann kommt die Begegnungszone mit einem Tempolimit von 20 km/h und dann wird es auch mit dem Parken am Rathausplatz vorbei sein. Der soll aber nicht einfach eine „Betonwüste“ bleiben, vielmehr müsse man den Platz „sinnvoll bespielen“, kündigt der Bürgermeister Überlegungen für Veranstaltungen an. Und er ist überzeugt, dass von der Verkehrsberuhigung auch die Wirtschaftstreibenden profitieren, denn er erwartet sich für den Innenstadtbereich „Wohlfühlcharakter“.

Enthalten ist im Konzept auch eine Park&Ride-Anlage beim Engelhof mit Anbindungen an das Zentrum. Den Radverkehr will man unter anderem durch den Bau von Mehrzweckstreifen auf den früheren Bundesstraßen forcieren. Zudem soll die ehemalige B144 durch Rückbauten als Durchzugsstraße entschärft werden, denn, so StR Sageder: „Die Stadt soll keine bequeme Umleitung oder Abkürzung von den Umfahrungsstraßen sein.“