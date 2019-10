„Der 70er macht keine Angst, er gibt mir aber schon zu denken“

VOLKSBLATT: Welche Bedeutung hat der 70er für Sie?

PÜHRINGER: Es wäre gelogen, würde ich sagen, der 70er ist ein Geburtstag wie jeder andere. Ich will nicht sagen, dass er mir zu schaffen macht, aber er gibt zu denken. Denn die Halbzeit hat man deutlich überschritten.

Haben Sie sich schon einmal alt gefühlt?

Eigentlich nicht. Ich fühle mich wohl und ich fühle mich vor allem nicht wie 70. Aber ich kann’s ja nicht vergleichen, denn ich war’s noch nie.

Man ist immer so alt, wie man sich fühlt. Wie alt fühlen Sie sich?

Man sagt ja, 70 ist das neue 60, besondere Optimisten sprechen vom neuen 50. Da ist schon etwas Wahres dran.

Sie sind vor rund zweieinhalb Jahren als Landeshauptmann zurückgetreten. Haben sich Ihre persönlichen Erwartungen erfüllt?

Das Entscheidende ist, dass man von der Familie getragen wird. Da danke ich meiner Frau und meinen Kindern. Entscheidend ist auch, dass man sinnvolle Aufgaben hat, da habe ich nicht zu wenig, insbesondere den Seniorenbund, Pro Mariendom, Pro Oriente, das Volksliedwerk, der Kulturverein Heinrich-Gleißner-Haus und andere. Und dass man Freunde hat und dass man sieht, wie es im Land gut weitergeht, weil die Nachfolge-Entscheidung richtig getroffen wurde.

Hand aufs Herz: Ist Ihnen die Landeshauptmann-Funktion seitdem nie abgegangen?

Die Anlässe, wo ich mir denke, gut, dass ich da nicht mehr entscheiden muss, sind deutlich häufiger als jene, wo ich mir denke, es wäre ganz interessant, dabei zu sein.

Wie wichtig ist der Rückhalt der Familie für Sie als Spitzenpolitiker?

Es ist nicht einfach, weder für die Frau noch für die Kinder, wenn der Gatte Politiker ist. Das verlangt viel Toleranz ab. Ohne Frau und Familie, die mir den Rücken frei halten, wäre es mir nicht möglich gewesen, mit ganzer Kraft gute Politik zu machen.

Sie haben einst gesagt, wenn Sie einmal nicht mehr Landeshauptmann sind, werden Sie gelegentlich ausgiebig im Kaffeehaus frühstücken. Sieht nicht danach aus, oder?

Doch, doch! Ein Spätfrühstück nach dem Wandern oder Laufen hat schon etwas für sich. Trotz aller Aufgaben nehme ich mir auch für private Dinge Zeit. Und zur Lebensqualität gehört ganz eindeutig, manchmal länger zu schlafen, viel Bewegung und auch einmal ein ausgedehntes Frühstück und Zeitunglesen im Kaffeehaus.

Was heißt später aufstehen?

Das kann heißen acht Uhr, auch halb neun. Aber meist ist es eher sieben Uhr.

Haben Sie jemals einen Pensionsschock gefühlt?

Einen Pensionsschock habe ich nicht gehabt. Ich bin nach Zurücklegen des Amtes ein Monat auf Kur gegangen. Dieser Schnitt war aus heutiger Sicht sehr gescheit. Und dann habe ich rasch meine neuen Aufgaben übernommen. Es ist ganz wichtig, etwas Sinnvolles zu tun. Den ganzen Tag nur herumzusitzen, das wäre nichts für mich.

Was bedeutet Arbeit für Sie?

Arbeit heißt Sinnerfüllung, ob hauptberuflich oder ehrenamtlich. Ganz entscheidend für mich ist, einen Beitrag zu leisten.

Sind Sie ein Workaholic?

Man hat mir das immer nachgesagt. Aber ich bringe es schon auch zusammen, einige Tage nichts zu tun.

Welcher Moment war der schwierigste in Ihrer politischen Karriere?

Darüber habe ich nie nachgedacht. Es hat sicherlich viele schwierige Momente gegeben – wenn ich an den Bau des Kraftwerks Lambach denke oder an die verlorene Volksbefragung zum Musiktheater. Aber nur an großen Herausforderungen wächst man. Und ganz sicher hat zu meiner Profilierung gleich am Beginn meiner Tätigkeit als Landeshauptmann die Lambach-Entscheidung beigetragen.

Was war der schönste Moment?

Auch da gibt es viele Momente: Große, wie der Fall des Eisernen Vorhangs oder der Tag, an dem wir die Medizinische Fakultät bekommen haben oder die Eröffnung des Musiktheaters. Und dann gibt es die vielen Gelegenheiten, bei denen man Menschen helfen konnte. Es hat mich mindestens so glücklich gemacht, wenn Menschen mein Büro mit mehr Hoffnung verlassen haben, als sie es betreten haben.

Ist Macht für Sie wichtig?

Wer Macht sagt, assoziiert meist Negatives. Aber Macht im Sinn von Durchsetzungskraft ist etwas ganz anderes. Rudolf Kirchschläger hat einmal gesagt: Wem Macht übertragen ist, und er nützt sie nicht, der begeht auch Machtmissbrauch. Wir sollten uns keine ohnmächtigen Politiker wünschen. Entscheidend ist, dass Macht in dem Rahmen genutzt wird, wie ihn die Verfassung vorsieht.

Hätte es abseits der Politik einen Lieblingsberuf gegeben?

Ich könnte mir viele Tätigkeiten vorstellen. Als kleiner Bub wollte ich Geistlicher werden, davor wollte ich Briefträger werden. Ich war begeisterter Lehrer. Ich glaube, ich wäre ein guter Wirt. Ich könnte mir fast alle Berufe vorstellen, die direkten Kontakt mit den Menschen beinhalten.

Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit im Seniorenbund?

Ich habe die Funktion des Obmanns zu einem sehr spannenden Termin übernommen. Denn die Senioren gelten oft als jene, die abbauen, beschützt werden müssen. Man denkt auch an Kosten der Pensionen, des Pflegegeldes. Beides ist falsch. Natürlich gibt es etwa Hochbetagte, die das Recht auf beste Pflege haben. Aber die Mehrheit ist vital, fit und will mitgestalten. Und das in der Gesellschaft umzusetzen ist gerade jetzt eine besondere Herausforderung. Denn die Babyboomer gehen in Pension und die Generation der 60plus, die heute in OÖ 370.000 Menschen zählt, wird in 25 Jahren zu fast 600.000 angewachsen sein. Das ist jeder zweite Wähler und jeder Dritte in der Gesellschaft.

Warum haben Sie die Aktion Pro Mariendom zu Ihrer Mission gemacht?

Ich wurde in der Pfarre und in der Kirche sozialisiert und stehe aus Überzeugung zu ihr. Ich glaube, dass es über uns etwas gibt, das ich als die Tiefe des Lebens bezeichnen möchte. Und ich bedaure, dass die Kirche heute in die Defensive geraten ist und das viele Positive ins Hintertreffen gerät. Natürlich ist der Mariendom in erster Linie ein Ort der Liturgie. Der Mariendom gehört zu den Wahrzeichen Oberösterreichs. Und er ist ein Stück oberösterreichische Identität. Daher glaube ich, dass es unsere Pflicht ist, den Dom so instand zu halten, dass dieses Wahrzeichen auch künftigen Generationen zur Verfügung steht.

Gibt es einen speziellen Geburtstagswunsch?

Gesundheit, Gesundheit und noch einmal Gesundheit für meine Familie und mich.

Alles Gute zum Geburtstag!

Vielen Dank!