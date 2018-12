Der Ahorner gerät unter Mordverdacht

TV-Premiere am Mittwoch in ORF eins: OÖ-Landkrimi-Fortsetzung „Der Tote im See“

Von Philipp Wagenhofer

Oberösterreich punktete bei der ersten Runde der ORF-Landkrimis mit einem schweren „Knock out“: 840.000 Zuseher mit einem Marktanteil von 29 Prozent wollten den 2015 gedrehten Streifen „Der Tote am Teich“ via TV erleben. Mehr als 20.000 Besucher waren zuvor in Oberösterreichs Kinos gepilgert. Das war der beste Wert aller Bundesländer für den in Windhaag bei Freistadt und Umgebung gedrehten Kriminalfilm mit Miriam Fussenegger (Lisa Nemeth), Maria Hofstätter (Grete Öller), Erni Mangold (Mama Ahorner) und Josef Hader (Sepp Ahorner). Und sie sind auch in der Fortsetzung „Der Tote im See“ dabei, die schon in den oö. Kinos gezeigt und vom Land OÖ unterstützt wurde — und die morgen um 20.15 Uhr in ORF eins zu sehen sein wird.

„Es geht tatsächlich mehr um unsere eigenen Emotionen“

„Der emotionale Fokus lag beim ersten Film auf der Geschichte, nicht auf den Kommissarinnen. Es gab zwar diese kleine Annäherung an den Ahorner, aber im Prinzip war es Polizeiarbeit. Bei der Fortsetzung geht es tatsächlich mehr um unsere eigenen Emotionen, die von Grete und Assistentin Lisa. Und es gibt ja nicht wieder einen Mord im Dorf, sondern man erzählt einen ungeklärten Fall zu Ende, bei dem Ahorners Familie getötet und Fahrerflucht begangen wurde“, so Maria Hofstätter im VOLKSBLATT-Interview.

Ein Auto fährt über eine Landstraße, dem Lenker fällt das Handy runter, er beugt sich hinab … ein dumpfer Aufprall. Die Fortsetzung des ORF-Landkrimis „Der Tote am Teich“ kommt gleich zur Sache. Und wieder wird mit der Mühlviertler Landschaft gepunktet, mit Windhaag, weiters mit dem Steyrtal, mit dem heimischen Dialekt …

Es beginnt also mit einer Rückblende, es wird noch manch andere folgen. Und man weiß, hier geht es um jenen Ahorner (Hader), der im ersten Film als traumatisierter und frühpensionierter Kieberer in Windhaag den Krimineserinnen Grete Öller (Hofstätter) und Lisa Nemeth (Fussenegger) von der Kripo in Linz zur Seite stand, um das Geheimnis des Toten am Teich lüften zu können.

„Man muss die Figuren in ein gewisses Extrem bringen“

Diesmal wird ein Toter im Steyrtal gefunden. Es handelt sich um erwähnten Autolenker Erich Dirngraber (Fritz Karl), der Ahorners Familie — Frau und Tochter — auf dem Kerbholz hat. Natürlich gerät Ahorner unter Mordverdacht. „Beim ersten Film wussten wir gar nicht, dass es einen zweiten geben wird. Wenn man das weiterführt, muss man die Figuren in eine Entwicklung und ein gewisses Extrem bringen, damit es spannend bleibt. Das Trauma des Ahorner wird neu aufgerollt und er lernt den Täter kennen, ein riesiger Schock, der ihn in den Wald treibt“, sagte Hader zum VOLKSBLATT: „A schene Roin, die net vü Drehtag hat.“ Hader gibt sich als eremitischer Typ wortkarg: „Mogst an Tee?“

„Der Josef Hader ist natürlich ein Zugpferd“, sagt Maria Hofstätter selbstlos, die ganz begeistert ist von den Bewohnern des Ortes, die von Regisseur Nikolaus Leytner zum Mitmachen bewogen wurden. „Ich glaube, so viele wie im Film waren noch nie bei der Prozession an Fronleichnam in Windhaag. Man hat gehört, da wird gefilmt — natürlich, das ist ja eine super Gelegenheit. Ich weiß nicht, ob in den Nachbargemeinden der Pfarrer alleine gegangen ist mit der Mons- tranz“, so die Gramastettnerin.

Zwischen erstem und zweitem Landkrimi hat Miriam Fussenegger in der Großproduktion „Maximilian“ mitgewirkt und die Buhlschaft in Salzburg gegeben. Dennoch meinte die 1990 in Linz geborene Schauspielerin bei den Dreharbeiten zu „Der Tote im See“, sie habe sich gefreut, wieder in diese vertraute Atmosphäre zu kommen. Und: „Es war uns wichtig, dass ein anderer Tiefgang da ist und die Figuren dreidimensionaler werden.“

Neu zum Team stieß beim Dreh 2017 der beste Mann von Scotland Yard. Was treibt Inspektor Jury ins Mühlviertel? „Ich komme aus Oberösterreich — und hier mitzuspielen, macht einen Riesenspaß“, sagte mir Fritz Karl lachend. „Und man muss ja auch woanders tätig sein.“ Er spielt einen Toten, der in Rückblenden auflebt. „In diesen Rückblenden muss ich das ganze Leben meiner Figur erzählen. Das ist sehr intensiv.“ Ins Schwärmen gerät er bezüglich Umgebung. „Unglaublich offene Leute, sehr hilfsbereit und die Gegend ist wirklich ein Traum. Da werde ich auf jeden Fall wieder herkommen“, so Karl.

In einer Szene mit Erni Mangold kommt übrigens auch das VOLKSBLATT vor, also, „Der Tote im See“ sei Ihnen wärmstens ans Herz gelegt.