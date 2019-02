Der Alleskönner

In Tirol nennen sie ihn Kiacherl, in Niederbayern kennt man ihn unter dem Namen Rottnudel, die Innviertler sagen Kiachl zu ihm und die Franken unterscheiden beim Knieküchle, ob es sich um einen katholischen oder evangelischen handelt. Der Bauernkrapfen – so wollen wir ihn hier schlicht nennen – blickt jedenfalls im deutschsprachigen Raum auf eine lange Tradition zurück. Das Hefegebäck wurde früher hauptsächlich in der Erntezeit und zu hohen Festtagen, besonders zur Kirchweih oder Dult gebacken.

Schon die Römer buken Krapfen

Die Bezeichnung „Krapfen“ stammt vom althochdeutschen Wort „krapho“ für gebogene Klaue, Kralle beziehungsweise Hacken. Es ist anzunehmen, dass der Name „Krapfen“ von seiner ursprünglich hakenförmigen Gestalt herrührt. Um den Krapfen ranken sich viele Geschichten und Mythen. In welcher Zeit und von welchem Volk dieses Fettgebäck erstmals gebacken wurde, ist nicht eindeutig nachweisbar. Vermutlich geht der heutige Krapfen auf die Römer zurück. Diese kannten bereits ein spezielles Fettgebäck mit dem Namen „globuli“ (Kügelchen). Marcus Porcius Cato der Ältere (gestorben 149 vor Christus) beschreibt dessen Herstellung in seinem Buch über die Landwirtschaft. Durch die römischen Kolonisten dürfte dieses Gebäck über die Alpen gekommen, und unter den Namen „Chraphe“ zu hohen Festtagen serviert worden sein. Bereits im Wien des neunten Jahrhunderts kannte man ein Gebäck unter dem mittelhochdeutschen Namen „krapfo“. Um 1200 findet man auf dem Speisezettel von Klosterküchen in Europa ein Siedegebäck mit der Bezeichnung „craplum“ oder „craphun“. Es handelte sich zur damaligen Zeit noch um recht derbe Bauernkrapfen, die nicht an eine Form gebunden waren. Sie waren mal rund, mal länglich oder gekrümmt geformt. Allen gemein war, dass sie in heißem Fett, zumeist in ausgelassener Butter, gebacken wurden. Diese Zubereitungsart hatte sowohl wirtschaftliche als auch kochtechnische Bewandtnis. Dem reichlichen Vorhandensein von Butter stand oft ein verhältnismäßig geringer Mehlvorrat gegenüber und die Zubereitung bei offenem Herdfeuer in heißem Fett war damals die schnellste und einfachste.

Eine, die über die Zubereitung des Traditionsgebäcks viel zu berichten weiß, ist Roswitha Lichtenegger. Die 51-Jährige ist die Chefin der Bauernkrapfen-Schleiferei in Tragwein. „Beim Bauernkrapfen gehören die liebevolle Zubereitung des Teigs sowie qualitativ hochwertige Zutaten dazu“, sagt sie. Ein Germteig sei nicht so leicht zu machen, exakt müsse man arbeiten und vor allem mit der Hefe müsse man „gut umgehen“ können. Diese dürfe nicht mit Fett und Salz in Berührung kommen, weil das die Hefe beim „Gehen“ hemme. Auch die Temperatur spielt eine große Rolle, heißer als 35 Grad dürfe die Hefe nicht werden. Bis der Teig fertig ist, vergehen etwa eineinhalb Stunden. „Der Teig braucht Zeit, auch das ist ganz wichtig“, so Lichtenegger. Dann geht´s ab in den Ofen bei etwa 170 bis 175 Grad. Nach dem Backen werden die zirka hundert Gramm schweren Krapfen aus dem Ofen genommen und dann werden sie geschliffen. So nennt man die kreisenden Handbewegungen, mit der die Teigpatzen zu glatten, runden Kugeln geformt werden. Dieser Vorgang will gelernt sein, auch wenn er pro Stück nur etwa zehn bis 15 Sekunden dauert. In der Bauernkrapfen-Schleiferei fertigen Rosis Mitarbeiterinnen pro Jahr ungefähr 430.000 Bauernkrapfen. In Summe benötigt der Tragweiner Betrieb pro Jahr etwa 30 Tonnen Mehl sowie 104.000 Eier – um ein paar Eckdaten zu nennen.

Süß oder pikant? Es geht beides

Serviert werden kann die goldgelbe Versuchung süß wie pikant. In der Bauernkrapfen-Schleicherei gibt´s ihn pur – wie er zumeist im Mühlviertel verzehrt wird –, mit Marmelade, mit Eis aber auch mit Chili con Carne oder mit Sauerkraut. „Wir haben auch einen eigenen Bauernkrapfen-Burger kreiert. Er ist also ein echter Alleskönner“, sagt Lichtenegger. Nicht umsonst bestehen zudem die Bestrebungen, dass der Bauernkrapfen von der UNESCO als immaterielles Weltkulturerbe anerkannt wird. „Er ist ein ganz besonderes Produkt mit einer hohen regionalen Bedeutung“, sagt auch WKOÖ-Vizepräsident Leo Jindrak und quasi Oberösterreichs höchster Konditormeister.

Und auch wenn er lecker schmeckt, so darf man den Bauernkrapfen nicht unterschätzen. Ein Stück enthält ungefähr 420 Kilokalorien.