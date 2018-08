Der Altmeister fährt wieder vor

Exakt 167 Tage nach seiner bei einem schweren Rallyeunfall erlittenen Wirbelverletzung kehrt Raimund Baumschlager zurück in die heimische Rallyeszene. Der Oberösterreicher wird am Wochenende mit seinem Skoda Fabia R5 bei der Wechselland Rallye, dem vorletzten Lauf zur Österreichischen Meisterschaft, an den Start gehen. Ein Comeback mit großen Emotionen: „Selten war die Vorfreude auf eine Rallye so groß, wie dieses Mal! Ich freue mich auf die Fans, auf die großartige Atmosphäre und vor allem auch, dass ich wieder mitfahren kann!“

Baumschlagers Zielsetzung für die Wechselland Rallye ist nach den Ereignissen der letzten Monate vorsichtig optimistisch. „Wenn es mir gelingt, das Tempo aus den Testfahrten mitzunehmen, möchte ich Niki Mayr-Melnhof bei der Fahrt zu seinem ersten Meistertitel ein schönes Duell liefern. Aber dazu muss ich die Sicherheit, die ich vor dem Unfall hatte, wieder finden.“ Den einzigen Start nach der schweren Wirbelverletzung absolvierte Baumschlager bislang bei der Rallye Bohemia in Tschechien. Dort fehlten dem Rekordstaatsmeister noch die Selbstverständlichkeit und das letzte Vertrauen. Dies soll heute bei einer weiteren Testfahrt gefunden werden.

Die Wechselland Rallye wird am Freitag um 12.30 Uhr in Friedberg gestartet.