Der Anfang ist die Frau

Von Mariella Moshammer

Es gab schon viele Bibelfilme und jetzt gibt es noch einen. Pünktlich zur vorösterlichen Zeit kommt „Maria Magdalena“ des australischen Regisseurs Garth Davis in die Kinos.

Jesus von Nazareth, von seinen Anhängern Rabbi genannt, schickt Petrus aus, zu predigen. Mitnehmen soll er nur Maria aus Magdala, die ihre Familie verlassen hat, um mit Jesus zu gehen. Das Land ist von den Römern besetzt, Dörfer sind verlassen, die, die flüchten konnten, flüchteten. Petrus und Maria finden die Zurückgelassenen: die Alten, die Kranken, die Verhungernden. Garth Davis zeigt, welch Leid die Menschen ertragen, die auf Erlösung warten. Es ist Maria, die nicht weiterzieht, sondern versucht, die Not zu lindern. „Das ist Gnade“, sagt Petrus.

Maria ist in der Neuverfilmung der Passion Christi jene, die Jesus richtig deutet, ihn versteht. Sie ist bedeutsam in der Gruppe der Männer, sie führt Frauen an Jesus, an seinen Glauben heran. Aus ihrer Sicht wird erzählt. „Maria Magdalena“ stellt jene Frau des beginnenden Christentums in den Mittelpunkt, die Jahrhunderte als vermeintliche Prostituierte auf einen falschen Platz gestellt wurde. Am Anfang ist sie; taucht aus dem Wasser auf ins Licht.

Was ist die 2000 Jahre danach nur passiert?

Vielleicht stilisiert Davis die von Rooney Mara zart, beseelt, liebend gespielte Maria zu sehr Richtung feministische Vorreiterin, aber sie sind schön, jene Momente, in denen sie Ihre Stärke und ihren Mut an andere Frauen weitergibt. Am Ende stellt sie sich gar gegen Petrus und führt eine immer größer werdende Gruppe von glaubenden Frauen an. Und was um Himmels Willen passierte dann 2000 Jahre lang in der Kirche?

Joaquin Phoenix ist ein erdig-charismatischer Jesus, der in seiner aufkeimenden Kraftlosigkeit Maria braucht und der manchmal am Wahnsinn entlangzuschrammen scheint. Explizite Wunder-Darstellungen lassen jedoch jeden Zweifel schwinden …

Ruhig und in schönen, beeindruckenden Bildern wird der Weg von Jesus und seinen Jüngern ins Unvermeidliche erzählt. Viele lange Blicke und massiver Musikeinsatz lassen zwar nicht den Kitsch Hollywoods aufkommen, jedoch die manipulativen Emotionen. Zu bibeltreu bleibt „Maria Magdalena“ am Ende und zu kühl, was echte Intensität angeht, um wirklich neue Gedanken über eine Jahrtausende alte Geschichte anzustoßen, die über jene einer starken und bedeutsamen Maria Magdalena hinausgehen. Wobei dieser Gedanke ein weltbewegender ist.