Der Anfang vom Vertrags-Ende

Von Roland Korntner

Viel wurde in den letzten Wochen spekuliert und in diverse Aussagen interpretiert, nun liegt endlich eine konkrete Aussage auf dem Tisch: „Wolfsburg hat sich heute offiziell gemeldet und gebeten, mit Oliver Glasner in Verhandlungen eintreten zu dürfen. Das haben wir für in Ordnung befunden“, erklärte LASK-Präsident Siegmund Gruber am Mittwoch Nachmittag im Gespräch mit dem VOLKSBLATT. Die Kontaktaufnahme des deutschen Fußball-Bundesligisten, der auf der Suche nach einem Nachfolger für den mit Saisonende scheidenden Bruno Labbadia ist, erfolgte durch Jörg Schmadtke. Beim LASK kein Unbekannter, er gilt als langjähriger Freund von Sport-Berater Jürgen Werner und mit ihm wurde vor einem Jahr schon der Wechsel von Keeper Pavao Pervan von Linz nach Wolfsburg abgewickelt.

Damit nimmt der Wechsel von Glasner vom österreichischen Tabellenzweiten zum deutschen Neunten (und Meister von 2009) konkrete Formen an. „Jetzt warten wir, ob sich Wolfsburg und Glasner einigen und dann darauf, dass sich Wolfsburg bei uns meldet”, erklärte Gruber weiter. Denn schließlich hat der 44-jährige Riedauer noch einen bis 2022 laufenden Vertrag. Gruber betonte einmal mehr, dass man dem Trainer wie zuvor den Spielern Pervan oder Otavio (Ingolstadt) bei einem entsprechenden Angebot keine Steine in den Weg legen werde. „Wir werden nicht 20 Millionen fordern können, wir werden ihn aber auch nicht um 100.000 Euro gehen lassen“, so der LASK-Boss.

Glasner wird in Suche des Nachfolgers involviert

Siebenstellig sollte die Ablöse aber auf jeden Fall sein.

Gruber hofft, dass die Entscheidung „bis Ende April fällt“ und stellte auch klar, dass noch keine Gespräche mit einem möglichen Nachfolger geführt wurden: „Aber wir haben ein Anforderungsprofil und falls es zu einer Trainersuche kommt, wird Oliver Glasner als Sportdirektor involviert sein und die Gespräche führen.“