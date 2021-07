Der Aufstieg des Bürgertums in Steyr | OÖ. Landesausstellung

Es ist ein sich stets wiederholendes Wechselspiel zwischen Phasen der Hochblüte und weitreichenden Krisen, die die Entwicklung der Stadt Steyr prägten. Sie ist somit Modell unseres Landes, unserer Gesellschaft. Die 33. Oberösterreichische Landesausstellung 2021 widmet sich unter dem Titel „Arbeit Wohlstand Macht“ bis 7. November an mehreren Orten in Steyr der Entwicklung der Eisenstadt. Im Innerberger Stadel steht der Bürger im Vordergrund und der Weg Steyrs zur Industrie- und Arbeiterstadt.

Es ist der Geruch, der den Besucher im Innerberger Stadel zuerst erreicht, wenn er auf dem Weg durch das ehemalige Handelshaus in die Nagel- und Sensenschmiede tritt.

Beeindruckend präsentiert sich da eine fremde Welt, dunkel, archaisch, aber auch ein Ort, wo das Handwerk tonangebend ist und Handfestes entsteht. Der Raum ist das Herz des neu und gelungen sanierten Stadels, aber auch des Reichtums der Stadt Steyr.

Das markante Gebäude bildet ein Tor zur heurigen Oberösterreichischen Landesausstellung und beherbergt eine Schau, die sich den vielen Aspekten des Bürgertums widmet.

Der Innerberger Stadel — früher Heimathaus — wird weiter als Stadtmuseum von Steyr dienen. Empfangen werden die Besucher so auch künftig vom frisch restaurierten und weltberühmten Steyrer Kripperl.

Es ist eines der letzten noch bespielten Stabpuppen-Theater und gehört zum immateriellen UNESCO-Weltkulturerbe. Ein interaktives Stadtmodell führt durch die prägenden Entwicklungsschritte Steyrs.

Ansprechend verbindet die Architektur des Museums nach der Sanierung die alten Bestände mit modernen Versatzstücken, die Umgebung — bis zum beeindruckenden Berg-Panorama — wird dabei stimmig miteinbezogen. Von den knirschenden Holzdielen und -treppen bis zum modernen Außenlift passt hier alles gut zusammen.

1 von 4

Josef Werndl als Sinnbild des Aufstiegs

Sie waren keine Adeligen – aber der Lebensstil der Bürger kam dem der Hochwohlgeborenen sehr nahe. Eisenhandel und Industrie verliehen dem Bürgertum in Steyr einen besonderen Stellenwert und einen gehobenen Lebensstil, der im Innerberger Stadel anschaulich präsentiert wird. Der Industrielle Josef Werndl ist in Steyr Sinnbild für den Aufstieg des Bürgertums.

Der Ort ist passend gewählt, um das verschnörkelte und aufwendige Biedermeier-Leben zu zeigen. Sind doch die Lager voller Rohstoffe und Waren und der florierende Handel die Basis der teuren Einrichtung, aber auch der Freizeit, die sich die Bürgerlichen plötzlich leisten können. Und viel Zeit kann auch viel Kreativität fördern. Die etwa dafür genutzt wird, Sammler zu werden.

Auseinandersetzung mit dem eigenen Wohlstand

Das Stadtmuseum Steyr besitzt einen großen Teil der Sammlung, die Anton Petermandl (1820 – 1900) zusammengetragen hat. Werkzeuge, Bestecke, Messer aus der ganzen Welt. Kurz vor seinem Tod war die Kollektion auf rund 4000 Objekte angewachsen. Die Messerfertigung hat in Steyr eine lange Tradition, Petermandl kannte das Metier gut und war nicht nur ein leidenschaftlicher, sondern auch ein sehr begabter Sammler und Tauscher.

Er war nicht der Einzige, der der Sammelleidenschaft frönte und ist nicht der Einzige, dessen Exponate im Innerberger Stadel zu sehen sind. Der Geschäftsmann Andreas Dillinger etwa begründete eine große Sammlung von Schlüsseln und Schlössern, die 1890 vom österreichischen Staat angekauft wurde und nun im Technischen Museum in Wien beheimatet ist.

Neben solch eher ausgefallenen Leidenschaften kann das Bürgertum in seiner Hochzeit auch die freien Stunden für Kultur nutzen. Stolze Namen wie Schubert und Bruckner finden sich in der Ausstellung, aber auch heimische Größen wie die Schriftstellerin Marlen Haushofer, aus deren Besitz eine Schreibmaschine im Innerberger Stadel zu sehen ist. Auch das Vereinsleben blüht unter den reichen Bürgern Steyrs auf und eine gute Bildung kann man sich ebenso leisten.

Dass solch ein reiches Leben auch Schattenseiten hat, zeigt eine kleine Nische, in der das Leben eines jungen Mädchens festgehalten ist. Von ihr blieb nicht viel mehr als ihr Dienstbotenbuch, das sie mit 14 Jahren beim Dienstantritt bekam, übrig. Als Dienstmädchen ging man nicht in die Geschichte ein, die Landesausstellung in Steyr erinnert jedoch an sie.

Dass die Auseinandersetzung mit Wohlstand und dem Selbstverständnis dafür nicht eindimensional bleibt, dafür sorgen interaktive Stationen, die den Besucher mit Fragen nach dem Wert von Status, Erfolg und den scheinbar damit fix verbundenen Privilegien konfrontieren und ihn zur Reflexion animieren.