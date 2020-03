Der Autofrühling wird 50

Knapp 300 Neuwagen von 36 Marken werden im Design Center beim Autofrühling zu sehen sein. Bei der 50. Auflage der Veranstaltung, die von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. März, stattfindet fungieren 19 Händler im Verein der Linzer Automobilhändler als Aussteller. Zwei Automarken sind dabei als Subaussteller vertreten.

In Summe beträgt der Wert der gezeigten Fahrzeuge etwa 14 Millionen Euro. Billigstes Modell ist ein Fiat Panda um 12.090 Euro, das teuerste Fahrzeug ist der elektrisch betriebene Porsche Taycan Turbo, der mit 185.000 Euro zu Buche schlägt.

Für heuer haben sich die Veranstalter einige Schmankerl einfallen lassen: Als 1971 zum ersten Mal die Tore zum Autofrühling geöffnet wurden, begann die Erfolgsgeschichte dieser Veranstaltung. Um die Bilder von damals etwas in Erinnerung zu rufen, war es der Wunsch des im Sommer des Vorjahres verstorbenen Präsidenten Gerhard Dallinger ein Modell aus dieser Zeit auf den jeweiligen Ständen zu zeigen.

„Diesen Wunsch werden wir posthum erfüllen, und 15 unterschiedliche Modelle ausstellen“, sagt Michael Schmidt, Präsident des Ausstellervereins. Der 50. Autofrühling steht zudem stark unter Einfluss des Klimaschutzes, gilt es doch 2020 die vorgeschriebenen CO2-Ziele zu erreichen um Strafzahlungen an die EU zu vermeiden oder minimieren. „Da vor allem E-Fahrzeuge bei der Berechnung des durchschnittlichen Ausstoßes mit Null bewertet werden und sogar doppelt gezählt werden, ist der Verkauf dieser Antriebsform von besonders hoher Bedeutung für die Hersteller und Händler“, sagt Schmidt.

ARBÖ, ÖAMTC, Linz AG und Wifi auch mit dabei

Neben den Autohändlern sind unter anderem auch der ARBÖ und der ÖAMTC mit einem Stand vertreten; das Wifi informiert über technische Weiterentwicklungen in der E-Mobilität, die Sparkasse berät in puncto Finanzierung beim Autokauf, Camping Neugebauer präsentiert erstmals am Autofrühling exklusive Reisemobile und am Stand vom Team Gruber erfährt man alles über Microcars. Die Linz AG wiederum präsentiert e-mobile Lösungen für die Zukunft – angefangen von Wallboxen und Ladekarten bis hin zum e-mobilen autonomen Airtaxi.

Geöffnet hat der Autofrühling am Freitag von 11 bis 18 Uhr, am Samstag und Sonntag von 9 bis 18 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt zehn Euro für Erwachsene, für Kinder bis 15 Jahre zwei Euro. Infos auf www.laf.at