Der Autohändler als Software-Entwickler

Von Oliver Koch

Die Digitalisierung macht auch vor dem Autohandel nicht halt. Und deshalb rät Harald Kindermann, Professor an der FH Steyr, den Betrieben, sich eher früher als später auf die geänderten Rahmenbedingungen vorzubereiten. Großes Potenzial gebe es dabei, wenn die Autohäuser Apps zur Verfügung stellen, die über den Fahrzeugzustand sowie die Historie der Reparaturen informieren oder ein Bonuspunkteprogramm und ein Terminvereinbarungsservice für Reparaturen inkludieren. „Das ist ein absoluter Kundenwunsch“, so Kindermann zum VOLKSBLATT. Autohäuser könnten hier auf bestehende Systeme (Google, Facebook, Apple) aufsetzen oder selber Lösungen entwickeln. „Eine solche Lösung ermöglicht in Zukunft, dass Autohändler mehr werkstattnahe Leistungen anbieten können“, ist sich Kindermann sicher.

Auch im Bereich des Gebrauchtwagenservice sieht Kindermann Potenzial. „Dieser Markt ist nicht zu unterschätzen und wenn ein Betrieb beispielsweise ein privat angebotenes gebrauchtes Auto durchcheckt und dem Käufer zustellt kann das ein echtes Alleinstellungsmerkmal sein“, so Kindermann. Auch der Ausbau der E-Ladeinfrastruktur könnte zusätzlichen Umsatz generieren, „denn die E-Mobilität wird definitiv kommen“, sagt Kindermann. Dabei sollten Betriebe kooperieren und sich zum Beispiel einen Hochvolttechniker „teilen“, der die Stromstecker bei den Privatgaragen montiert.

Reagieren müssten die Betriebe rasch auf die geänderten Bedingungen. „Wer sich jetzt nicht damit befasst, wird in zehn Jahren weg vom Fenster sein.“