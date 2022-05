Der Ball-Countdown läuft

In einer Woche ist es soweit: Der 119. Oberösterreicher Ball im Wiener Rathaus geht am Samstag, dem 21. Mai, über die Bühne. Rund 2500 Tickets wurden bis dato schon ausgegeben.

Zahlreiche Gäste aus Wirtschaft, Politik, Kultur, Sport und Gesellschaft haben ihr Kommen zugesagt. Auch die Zahl der Sponsoren und Partner ist höher als je zuvor.

So werden zahlreiche Unternehmen aus der oö. Wirtschaft am Ball vertreten sein, der diesmal ganz im Zeichen des Innviertels steht. Von der Tanzlmusi bis zu Innviertler Knödel gibt es alles, was das Herz begehrt.

„Der diesjährige Oberösterreicher Ball ist ein besonderes Zeichen der Lebensfreude, des Miteinanders, der Zuversicht und der Hoffnung – gerade in schwierigen Zeiten der Krise“, sagt LH Thomas Stelzer.