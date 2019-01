Der beste Marcel aller Zeiten

Mit 976 Zählern hat Marcel Hirscher nach dem Adelboden-Double die 1000er-Grenze nur knapp verpasst. Aber noch nie hatte der Salzburger so früh in der Saison so einen hohen Punktestand und noch nie hielt er vor den Lauberhorn-Rennen in Wengen bei neun Siegen. Der siebenfache Gesamtweltcupsieger im alpinen Skisport ist also auf bestem Weg, eine neue Bestleistung aufzustellen.

In der vergangenen Saison waren es nach den Adelboden-Rennen sieben Siege. Es kamen danach noch sechs hinzu, womit Hirscher den Winter mit seiner persönlichen Rekordzahl von 13 Erfolgen abschloss.

Die Triumphfahrten am vergangenen Wochenende im Riesentorlauf und Slalom am Chuenisbärgli im Berner Oberland waren Glanztaten – und seien harte Arbeit, betonte Hirscher einmal mehr. „Wir müssen weiter Gas geben, denn die Luft wird knapp.“

Die Konkurrenten setzen ihn immer öfter im ersten Durchgang unter Druck, bringen es im zweiten jedoch noch zu selten ins Trockene, während der Branchenprimus andrückt und als Sieger in der Zielarena abschwingt. „Da ist hundertprozentig klar, was man machen muss. Es ist kein Platz für Taktik“, sagte Hirscher über seine Vorgehensweise in den entscheidenden Läufen.