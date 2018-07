Der Boris Becker im Wiener Garten

Endlich hat es geklappt. Alexander Peya gewann am Sonntag, wie berichtet, erstmals in seiner Karriere einen Grand-Slam-Titel. Der 38-jährige Wiener siegte mit der US-Amerikanerin Nicole Melichar im Wimbledon-Mixed nach einem 7:6 (1) und 6:3 über Jamie Murray/Viktoria Asarenka (GBR/BLR).

Es ist schon der zweite Grand-Slam-Titel heuer für Österreich – nach dem Doppel-Titel bei den Australian Open durch Oliver Marach und Mate Pavic (CRO) – und der insgesamt elfte mit österreichischer Beteiligung (siehe Grafik).

Der Titel brachte Peya/Melichar einen Siegerscheck in Höhe von rund 124.300 Euro brutto, den sich die beiden teilten.

Peya war nach der gelungenen „Revanche“ auf dem „Heiligen Rasen“ an der Church Road überglücklich, vor drei Jahren hatte an selber Stelle verloren. „Es ist wirklich ein sensationelles Gefühl. 2015 hat es nicht lange gedauert, es ist damals leider relativ schnell gegangen. Heuer haben wir aber von Anfang an gut ins Match gefunden“, strahlte der Wiener, der zuletzt bei den French Open im Doppel-Halbfinale gestanden war.

Zu Wimbledon hat Peya eine besondere Beziehung aus Kindheitstagen. „Ich habe früher mit meinem Bruder im Garten gespielt. Ich war der Boris Becker im Garten“, erinnerte sich Peya an die Wimbledonsiege seines Idols. „Hier zu stehen und zu gewinnen, das ist ganz besonders.“