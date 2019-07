Die britische Unterhausabgeordnete Wera Hobhouse von der Liberaldemokraten hält auch nach Boris Johnsons Kür den Brexit nicht für eine ausgemachte Sache:

VOLKSBLATT: Was ist von Boris Johnson zu erwarten?

WERA HOBHOUSE: Johnson ist der Trump von Großbritannien. Er verspricht Vieles, aber wird wenig liefern.

Die Piratensprache der Brexiteers

Ist er wirklich der Elefant im Porzellanladen, der ohne Rücksicht auf Verluste aus der EU trampelt, oder ist er nur ein Taktiker, der mit Drohungen wie dem Nichtbezahlen der EU-Austrittsrechnung blufft?

Die EU-Rechnung nicht zu zahlen kann sich Großbritannien gar nicht leisten. Damit würde es sich gegen internationales Recht stellen. Das wird nicht passieren. Das ist eben diese Piratensprache, mit der die Brexiteers auftreten. Aber wenn sie mit der harten Realitäten konfrontiert werden, dann können sie das gar nicht durchziehen. Wenn man erst einmal anfängt mit dieser Konfrontation, begibt man sich in gefährliche Gewässer. Schauen sie, was im Iran passiert mit Trump und der Konfrontation. Die EU ist das Gegenmittel gegen solche nationalen Spannungen. Und genau dagegen stellen sich Brexit-Britain und Trump. Es gibt aber genügend Menschen in Großbritannien, die gar nicht aus der EU austreten wollen.

Zweites Referendum jetzt sogar wahrscheinlicher

Sie hoffen auf ein zweites Referendum, aber ist das noch realistisch?

Es wird wahrscheinlicher. Denn der Brexit-Deal ist vom Tisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die EU Johnson irgendwelche großen Zugeständnisse machen wird. Damit steht er vor der Entscheidung, mit dem No-Deal vor das Parlament zu treten. Dort gibt es keine Mehrheit für den No-Deal-Brexit. Dann wird es entweder zu Neuwahlen oder doch zu einem Referendum kommen. Wenn die Torys sich einmal die Realität anschauen, sehen sie: wenn es Neuwahlen gibt, verlieren sie die. Mit dem Rücken zur Wand wäre es vielleicht auch für die Torys die bessere Lösung sich für ein peoples vote zu entscheiden.

Nach den Ferien bleiben nur wenige Wochen bis zum Brexit-Date am 31. Oktober. Erwarten Sie eine neuerliche Verschiebung?

Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Torys Neuwahlen wollen, denn die würden sie – besonders mit der Brexit-Partei im Nacken -verlieren. Aber ich weiß nicht wie es im Kopf von Philip Hammond aussieht (hat schon am Sonntag seinen Rücktritt als Finanzminister angekündigt, sollte Johnson Premier werden, Anm), ob der wirklich gegen die Regierung stimmt oder ob sich im Kabinett viele überlegen, was die kleinere Gefahr ist – ein Referendum oder Neuwahlen.

Zusammenbruch des Königreiches am Tisch

Wenn es zum Brexit kommt, droht der Zerfall Großbritanniens?

Brexit bedeutet nicht nur Austritt aus der EU und wirtschaftliche Nachteile, sondern auch die Zersplitterung Großbritanniens. Der Brexit ist ein englisches Anliegen, und keines von Schottland oder Irland. Der Zusammenbruch des Vereinigten Königreiches liegt also auch noch auf dem Tisch.

Wie lange wird sich Johnson halten?

Das hängt davon ab, wie loyal seine eigenen Parteifreunde mit ihm umgehen. Wenn tatsächlich (wie von der Sunday Times berichtet, Anm.) sechs Tory-Abgeordnete zu uns Liberaldemokraten wechseln oder wenn Hammond tatsächlich wie angekündigt gegen einen No-deal-Brexit stimmen wird, dann bricht Johnsons Regierung zusammen.

Das Gespräch mit Wera Hobhouse führte Manfred Maurer

Zur Person: WERA HOBHOUSE

Die 1960 in Hannover als Wera Benedicta von Reden geborene Deutsche ist seit 2007 britische Staatsbürgerin. Als Schülerin noch in der Anti-Atom-Bewegung aktiv, heiratete sie nach dem Studium 1989 den englischen Unternehmer William Hobhouse, mit dem sie vier Kinder hat. 2005 wechselte sie von der Tory-Partei zu den Liberaldemokraten, für die sie bei der Unterhauswahl 2017 im südwestenglischen Bath den bis dahin von den Konservativen gehaltenen Unterhaussitz eroberte.