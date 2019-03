„Der Bruckner war einverstanden“

Der Münchner Komponist, Dirigent und Regisseur Walter Haupt (Jg. 1935) hat vor 40 Jahren die Linzer Klangwolke erfunden.

Jetzt kehrt er mit dem Ballett „Marie Antoinette“ zurück, das am 30. März Uraufführung im Linzer Musiktheater feiert.

Sie haben die Linzer Klangwolke erfunden und bis 1990 gestaltet. Haben Sie Ihre Schöpfung dann weiterhin verfolgt?

Als ich angefangen habe, war das eine neue Art des Musikhörens. Ich wollte einen offenen Musikraum. Der damalige ORF-Intendant Hannes Leopoldseder fragte, ob ich mir vorstellen könne, so etwas im Linzer Donaupark zu machen. Die Achte von Bruckner war 1979 dann die erste Klangwolke. Die 100.000 Menschen, die kamen, haben uns völlig überrascht. Ich hab das bis 1990 gemacht und die Klangwolke auch danach verfolgt. Früher hat man immer gesagt: In Linz, da stinkt’s. Nach der Klangwolke hieß es: In Linz, da klingt’s. Das finde ich toll.

Welche Ihrer Klangwolken war die erfolgreichste?

Das ist schwierig zu sagen, weil wir immer wieder etwas Neues gemacht haben. Die Kepler-Klangwolke war sehr gut, auch die Mahler-Klangwolke. Es war schön, wie das brennende Schiff langsam zur Musik ins Zentrum kam. Dirigent Lorin Maazel hat dann zu mir gesagt: „Jetzt ist für mich klar, den Konzertsaal braucht man eigentlich nur noch für das schlechte Wetter.“ Wenn ich nach Linz komme, fühle ich mich als halber Linzer, von hier ist das ausgegangen und das wird man auch in der Musikgeschichte so festhalten. Ich bin sogar nach St. Florian gepilgert, habe mich vors Grab gestellt und den Bruckner gefragt, ob er was dagegen hat. Er hat nix gesagt, also war er einverstanden. Jeder Komponist wünscht sich, dass viele seine Musik hören können.

Wie sehen Sie die Entwicklung? Damals waren eine Lasershow und ein kleiner Roboter eine Sensation. Heute arbeitet man mit Drohnen etc.

Die Entwicklung bricht ja nicht ab, das finde ich das Spannende in unserer Zeit. Da ist jede Menge Potenzial, das man in diese Geschichte einfließen lassen kann. Die Technik sollte man sich zunutze machen. Ich sehe es immer positiv, wenn Fortschritt erkennbar ist.

Als Klangwolken-Erfinder versuchen Sie, Kunst einer breiten Masse zugänglich zu machen. Ist das auch in Ihrer Musik zu spüren?

Mein Lehrer Hans Werner Henze hat gesagt: „Du muss ehrlich komponieren. Du musst das Gefühl haben, du schreibst das, was du machen möchtest.“ Man hat mich als Komponisten bezeichnet, der an der Nabelschnur der Tradition schreibt. Damals war das ein verpönter Ausdruck. Aber warum soll ich mir Tradition nicht zunutze machen, wenn ich damit etwas weiterentwickeln kann? Ich bin keiner, der das Publikum erschrecken, einen Skandal erzeugen wollte. Es hat mich immer gefreut, wenn jemand gesagt hat, dass ihm die Musik gefallen habe.

Was erwartet das Publikum in „Marie Antoinette“?

Was ich toll finde an der Idee von Mei Hong Lin ist, dass es nicht unbedingt eine biografische Erzählung über das Leben von Marie Antoinette sein soll, sondern die ganzen Hintergründe, die Revolution, das System, wie die Menschen Hunger leiden mussten, beleuchtet.

Wie intensiv haben Sie mit Mei Hong Lin zusammengearbeitet?

Wir haben uns vorweg genau besprochen, wie der dramaturgische Ablauf sein soll. Was sie aus meiner Musik gemacht hat, ist wunderbar. Was ich mir selber gedacht habe, das findet auch statt. Die Komposition ist das Fundament, die Bewegung muss der Kontrapunkt sein. Wenn das miteinander klappt, dann ist es ein Gesamtkunstwerk und das kann ich mir bei „Marie Antoinette“ absolut vorstellen.

Lassen sich auch aktuelle Bezüge herstellen?

Plakativ nicht unbedingt, aber wenn man darüber nachdenkt, gibt es viele Bezüge. Es gibt ja nach wie vor diese Fürsten, die gar nicht wissen, was sie mit ihrem Reichtum anstellen sollen. Die Kostüme sind in der Zeit angesiedelt. Ich habe eine riesige Persiflage geschrieben, die Mei Hong Lin hervorragend umgesetzt hat mit lauter Hofschratzen, die komisch erscheinen, gar keine Menschen mehr sind, sondern Puppen, Grimassen.

Wie lassen sich die Faszination, die von dieser Frau ausgegangen ist und ihr Wandel erfassen?

Am Schluss ist da eine einzige Klangfläche, die sich steigert fast bis zur Unerträglichkeit und ein kleines Klapphölzchen, der Pulsschlag, der am Schluss übrig bleibt und immer weniger wird. Das Erlöschen eines Lebens.

Sie planen schon ein nächstes Projekt mit dem Musiktheater, ein Virtual Reality Ballett?

Das ist noch in der Schwebe. Wir haben schon einmal überlegt, das hier im Haus jeder eine Brille kriegt und so in die Szene mit einbezogen wird. Die Idee ist gut, aber noch nicht perfekt. Das wäre eine revolutionäre Geschichte von neuartigem Theater. Ich glaube bestimmt, dass so etwas kommen wird.