Der Centercourt bebte schon zum ersten Mal

Tobias Hörtenhuber berichtet aus Wien

Philipp Waller tanzte durch den Sand, Robin Seidl genoss das Bad in der Menge — noch bevor am Donnerstag die Stars aus heimischer Sicht, die Vize-Weltmeister Clemens Doppler und Alex Horst, erstmals aufschlagen, stand der Centercourt beim Beach-Major-Turnier auf der Donauinsel schon Kopf. Seidl/Waller kämpften sich als einziges ÖVV-Team erfolgreich durch die Quali — und wie!

„Jetzt geht’s ganz weit“

Gegen die Italiener Marco Caminati und Enrico Rossi stand das erst heuer neu formierte Duo in Satz eins auf verlorenem Posten(15:21), begeisterte dann im zweiten Durchgang die rund 3000 Fans mit tollen Schlägen (21:9). Im entscheidenden Durchgang waren die Österreicher bei 11:14 praktisch ausgeschieden, machten danach aber fünf Punkte in Serie und feierten mit 16:14 den Aufstieg in den Hauptbewerb.

„Wenn man so knapp vor dem Ausscheiden ist und man schafft es doch noch, dann geht’s ganz weit“, lachte der 28-jährige Seidl völlig losgelöst nach dem Match.

Zwei Strategen, die sich blendend erstehen

Dass Seidl/Waller als fünftes ÖVV-Duo im Hauptbewerb stehen, ist für die beiden keine Überraschung. „Wir harmonieren so gut, haben Spielwitz, tüfteln am Court, basteln uns eine Strategie“, meinte Seidl über das perfekte Zusammenspiel mit seinem 22-jährigen Partner, der die entscheidenden Spielzüge am Ende des dritten Satzes ansagte. „Ich freue mich, dass ich da nochmals spielen darf“, kann Waller, der anders als sein Kollege bei der Heim-WM 2017 nicht dabei war, die weiteren Auftritte am Centercourt erwarten.