Der Corolla ist wieder da …

Text & Fotos: Harald Engelsberger

Der kompakte Corolla wird als fünftüriger Hatchback oder als Kombi TS angeboten. Die Motorenpalette verzichtet künftig zur Gänze auf einen Dieselmotor, dafür gibt’s einen 116-PS-Turbo-Benziner oder eben den sehr modernen Hybridantrieb. In der getesteten Top-Version kommt man mit dem 152 PS starken Zwei-Liter-Aggregat und dem zusätzlichen Elektromotor auf eine Systemleistung von satten 180 PS. Das reicht allemal für eine zügige Fortbewegung des 1,3 Tonnen schweren Japaners – und zudem fährt man vor allem innerstädtisch dank Elektroantrieb äußerst umweltfreundlich.

Da der Benziner bei gemütlicher Fahrt oft nur zum Laden der Batterie oder gar nicht gebraucht wird, pendelt sich der Durchschnittsverbrauch rasch bei 5,6 Liter auf 100 Kilometer ein. Zwar verspricht das Prospekt niedrigere Werte, wenn man aber den Sportmodus dem ECO-Modus vorzieht, wird man rasch eines Besseren belehrt. Der Fahrkomfort genügt allen Ansprüchen, das Automatikgetriebe lässt sich auf Wunsch mittels Schaltwippen am Lenkrad bedienen und besonders bequem ist der adaptive Tempomat, der den Abstand zum Vordermann vollautomatisch reguliert. Die leichtgängige Lenkung ist sehr präzise. Fürs Rückwärtseinparken gibt es serienmäßig eine Rückfahrkamera, wer gerne zusätzlich ein akustisches Signal hören will, der muss das Safety Paket um 1200 Euro ordern – dafür gibt’s dann noch einen Toten-Winkel-Warner, Einpark-Automatik und eine induktive Ladestation fürs Mobiltelefon dazu.

Für Fahrer und Beifahrer ist das Platzangebot ausreichend, für die Fondpassagiere kann es je nach Körpergröße schon mal eng werden. Dafür verantwortlich zeichnet beim Hatchback-Corolla die aus optischen Gründen sehr schräg angesetzte Heckklappe, weshalb auch das Ladevolumen zusätzlich reduziert wird. Wenn man die Rücksitze umklappt, hat man aber genügend Stauraum zur Verfügung.

Fazit: Der Toyota Corolla ist ein schnittiges Auto in der Kompaktklasse. Auch der Hybridantrieb ist angenehmer als ein rein elektrisch betriebenes Fahrzeug, weil man keine Ängste bezüglich (noch immer) fehlender Ladestationen haben muss. Wie gewohnt kann man an jeder Benzin-Zapfsäule tanken, denn die Batterie wird vom Auto nachgeladen. Und das Preis-/Leistungsverhältnis ist in dieser Klasse durchaus wettbewerbstauglich.

Typenschein: Toyota Corolla 2,0 Hybrid HB Style

Preis: ab € 33.790,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 34.690,-; einen Corolla gibt es ab € 20.990,-

NoVA/Steuer: 0 % / € 667,44 jährlich

Garantie: 3 Jahre bis max. 100.000 km bzw. 5 Jahre oder 100.000 km für Haupt-Hybrid-Komponenten, 3 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung

Service: alle 25.000 km oder einmal jährlich

Technische Daten:

Motor: 4-Zylinder-16V-Reihenmotor, 1987 cm³, 112 kW/152 PS bei 6000 U/min, max. Drehmoment 190 Nm bei 4400 bis 5200 U/min; Elektro-Drehstrom-Synchronmotor mit Nickel-Metallhydrid-Batterie, 80 kW Nennleistung und 202 Nm Drehmoment

Getriebe: kontinuierliches Getriebe (E-CVT)

Antrieb: Frontantrieb

Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 10 s

MVEG-Verbrauch: 3,6/4,0/3,9 Liter

VOLKSBLATT-Testverbrauch: 5,6 Liter

CO2-Ausstoß: 89 g/km

Euro 6

Eckdaten:

L/B/H: 4370/1790/1435 mm

Radstand: 2640 mm

Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1340/1910 kg

Kofferraum: 313–1004 Liter

Tank: 43 Liter (Benzin)

Reifen: 4 x 225/45 R 17 auf 17“-Alufelgen

26

Regelsysteme: ABS/EBD/VSC/TRC/ACC

Airbags: 9