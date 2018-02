Von Christoph Steiner

Es waren die großen Sorgenkinder auch am Linzer Flughafen im vergangenen Jahr: Die früher so beliebten Urlaubsländer Ägypten und Türkei. Die Zahl der Passagiere, die in das Land am Bospurus reisten, ratterte gegen Null. Auch in die Region am Roten Meer konnte man nur mehr einen Flieger füllen. Heuer zeichnet sich die Trendwende ab: Gestern wurde dem VOLKSBLATT bestätigt, dass ab Ende Mai eine Antalya-Verbindung dazu kommt, es wieder zwei Mal pro Woche in die Türkei geht. Nach Ägypten wurde wie bereits berichtet auf vier wöchentliche Flüge aufgestockt.

Deutlich mehr Buchungen

„Wir verspüren einen großen Buchungsandrang nach Ägypten“, betont auch Werner Mader vom gleichnamigen Reisebüro, der zudem WKOÖ-Fachgruppenobmann ist. Gleiches bestätigt man beim Reiseveranstalter Neckermann. Nicht zuletzt ist dieser Ansturm auch den Kampfpreisen geschuldet. Wer vor rund zwei Wochen spontan war, konnte um 280 Euro eine Woche All-Inclusive-Urlaub im 5-Sterne-Hotel in Hurghada verbringen – Flüge ab Linz schon inbegriffen versteht sich. Auch derzeit ist man mit rund 350 Euro noch gut dabei.

Wer sich Kampfpreise wie 280 Euro leisten kann? Grundsätzlich niemand. „Der einzige Gewinner ist der Kunde“, so Mader. Manche Anbieter freilich haben auch Eigentümer, die Hotels in Ägypten betreiben. Hier seien Flugkosten dann eingepreist, um an manchen Terminen die schwächere Nachfrage einfach über den Preis auszugleichen, so die Begründung. Bei Neckermann sieht man Sonderpreise und besondere Aktionen als Grund.

Rückkehr in die Türkei

Um unter 350 Euro bekommt man derzeit auch in der Türkei den kompletten Rund-um-Service. Hier würden vor allem viele Familien nach einer Zwischensaison wieder zurückkehren, erklärt Reisebürobesitzer Mader.

Nach Urlauben in den Alternativ-Ländern Kroatien und Italien hätten viele nun die Vorzüge der Türkei wieder entdeckt. In Linz in den Flieger einzusteigen würden viele der Anreise in Eigenregie vorziehen, so der Reise-Experte. Auch das bessere Preis-Leistungsverhältnis vor Ort würde hier trotz politischer Differenzen wieder überzeugen, erklärt Mader. Daher also auch die zweite wöchentliche Maschine ab Linz nach Antalya. Am Flughafen hofft man überdies auf eine Rückkehr der Laudamotion unter ihrem neuen Eigentümer Niki Lauda. Angesichts der noch stärker werden Konzentration der Anbieter in Wien mit Easyjet, Wizzair, Eurowings und Vueling sei es nur logisch, wenn die neue Airline nach Linz ausweichen würde, so Flughafen-Direktor Gerhard Kunesch.