Von Renate Wagner

Es gibt Frauen, für die der einzige Sohn auch der einzige Mann in ihrem Leben ist, jener, auf den sie all ihre Wünsche und Träume, Hoffnungen und Erwartungen projizieren — von frühester Kindheit an und lebenslang mit Nachdruck eingefordert. Roman Kacew, geboren 1914 im damals russischen Vilnius, dort und in Warschau aufgewachsen, hatte eine solche Mutter — eine alleinstehende jüdische „Mame“, die mit Kraft und Entschlossenheit sich und den Sohn in einer durchaus antisemitisch agierenden Gesellschaft durchbrachte. Mehr noch — sie ermöglichte ihm eine Zukunft, die er im „Osten“ nie gehabt hätte, indem sie mit ihm als 14-Jährigen in ihr Traumland zog: nach Frankreich.

Aus Roman Kacew wurde Romain Gary, französischer Schriftsteller, zweimaliger Prix Goncourt-Preisträger, Ehemann der Schauspielerin Jean Seberg — und ein Mann, der 1980 freiwillig aus dem Leben schied. Er hatte alles erfüllt, was die Mutter sich für ihn erträumt hatte — Kriegsheld (als Flieger für Frankreich gegen die Nazis), Diplomat, Schriftsteller, reich und berühmt … aber seine Bindung an die Mutter, die über ihren Tod hinaus bis zu seinem anhielt und ihn weitgehend beziehungsunfähig machte, prägte sein Leben. 1960 hat er in dem Roman „La promesse de l’aube“ autobiografisch die Geschichte seiner Mutter und damit seine eigene niedergeschrieben.

Meisterleistung von Charlotte Gainsbourg

Und diese erzählt nun der Film von Regisseur Eric Barbier in aller Ausführlichkeit, als zweieinviertelstündiges Biopic mit vielen echten historischen Filmsequenzen, in die litauisch-polnisch-russische Welt der zwanziger Jahre zurückblendend, in das Frankreich der dreißiger Jahre, in die Kriegszeit, wobei die Geschichte mit dem Tod der Mutter endet. Die Rahmenhandlung in den sechziger Jahren (als er sein Buch über die Mutter schreibt) zeigt einen haltlosen, todessüchtigen Schriftsteller …

In den Rückblenden entwickelt ein kleiner Junge, der ihr alle Wünsche erfüllen will, die untrennbare Bindung zur liebend-tyrannischen Mutter, eine Meisterleistung von Charlotte Gainsbourg: Sie, die man so oft lasziv und sexy auf der Leinwand gesehen hat, ballt nun wahre Kräfte zusammen, um diesen ihren Sohn auf den Weg in sein glanzvolles Leben zu drängen, das auf sie zurückstrahlt. Der erwachsene Romain Gary, wie er sich dann nannte, wird von Pierre Niney gespielt, gebeutelt von Liebe und dem vergeblichen Versuch, sich abzunabeln. Wobei keine Frau ihm zu helfen vermag … hat Mama sie doch schon nackt aus dem Zimmer des Halbwüchsigen gejagt, weil sie einfach alles in seinem Leben bestimmen wollte.

Es ist ein Historienfilm, aber auch eine packende Geschichte über terroristische Liebe, die man in ihrer Größe bewundert und die dennoch erschreckend ist.