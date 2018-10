Der Elefant bekommt seinen „Porzellanladen“

In der Linzer Tabakfabrik soll bald eine neue Eventlocation eröffnen. Direkt beim Haupteingang wird derzeit an einem neuen Veranstaltungssaal gebaut. Einerseits soll so das gastronomische Angebot in der Tabakfabrik durch ein Ganz-Tages-Cafe samt der Möglichkeit auf ein After-Work-Getränk erweitert werden, andererseits soll eine weitere Möglichkeit für Veranstaltungen geschaffen werden. Umgesetzt wird das Projekt von der Good Karma Gastro, zu der unter anderem schon die Sandburg auf der Donaulände und das Teichwerk an der JKU gehören. Getauft wird der neue Event- und Gastro-Bereich auf den Namen „Porzellanladen“. Der wurde nicht zufällig gewählt – im Zusammenspiel mit dem anschließenden „Charmanten Elefanten“ soll das neue Doppelgespann die Tabakfabrik auch bei Veranstaltungen gastronomisch versorgen, heißt es im VOLKSBLATT-Gespräch. Der „Porzellanladen“ soll das Angebot des Elefanten bez. Öffnungszeiten (bisher 11 – 15 Uhr) deutlich erweitern. Der Elefant – bisher auf gesunde Mittagsmenüs und Abendveranstaltungen spezialisiert – wird adaptiert, um künftig Großcaterings in der Lösehalle durchzuführen. Gestartet werden soll im Dezember.cs