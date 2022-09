Zwischen dem Modell links und dem Modell rechts liegen gut sieben Jahrzehnte. In der Mitte steht ein glücklicher Redakteur, der sich vor Ort überzeugen konnte, dass VW beim vollelektrischen ID. Buzz (also dem rechten Modell) nicht auf seine Wurzeln des VW-Bus – der sich nach wie vor höchster Beliebtheit erfreut und als Bulli eine riesige Fangemeinde besitzt – vergessen hat, sondern zahlreiche Anleihen daran nimmt.

1950 begann die Serienfertigung des VW-Bus. Die Technik hat der Bulli damals größtenteils vom Käfer übernommen; die Pkw-Sparte war sozusagen Geburtshelfer einer Baureihe, die ikonisch werden sollte.

Sieben Generationen des Bulli (natürlich mit Verbrennungsmotor) gibt es, aber es war natürlich auch den Verantwortlichen in Wolfsburg und Hannover – dort sitzt die Nutzfahrzeugsparte von VW – klar, dass es auch einmal einen E-Bulli geben wirde müssen.

Gesagt, getan. Pkw- und Nutzfahrzeugsparte des Konzerns arbeiteten Hand in Hand und im September ist nun Vorverkaufsstart für den ID. Buzz. Vorerst gibt es den Wagen als fünfsitzigen Bus sowie als Transportervariante. Die Basis des 4,172 Meter langen, heckgetriebenen ID. Buzz bildet dabei der Modulare Elektroantriebs-Baukasten (MEB), auf dem bereits die Pkw der ID-Familie stehen.

Laut VW trägt der „emotionalste ID des VW-Konzerns“ 70 Jahre Bulli-DNA in sich; erkennbar beispielsweise am großen Logo an der Front und den kurzen Überhängen an Front und Heck. Einen konzerninternen Bestwert stellt der fein abgestimmte E-Bus auch auf: 170 Kilowatt Ladeleistung schafft der ID. Buzz, der laut VW weniger als 19 Kilowattstunden Strom verbrauchen und dank 77-Kilowattstunden-Batterie gut 420 Kilometer weit fahren soll.

Assistenztechnisch wartet der elektrische Bulli mit jeder Menge Features auf, der Wendekreis ist mit elf Metern eine echte Ansage und die tausend Kilo Anhängelast ebenso. Im durchdachten und aufgeräumten Innenraum werden recycelte Kunststoffe verwendet – um der Nachhaltigkeit zu genügen; und die Softwareupdates werden selbstverständlich „over the air“ durchgeführt.

Der ID. Buzz Pro wird ab etwa 67.000 Euro brutto, der ID. Buzz Cargo ab ungefähr 47.000 Euro netto erhältlich sein. Die ersten Auslieferungen an Kunden sind für November geplant.