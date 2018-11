Der EM-Traum wurde wahr: Grbic versenkte Freistoß und die Griechen

Von Christoph Gaigg aus St. Pölten

Adrian Grbic — dieser junge Mann bekommt einen Platz in Österreichs Nachwuchs-Fußballgeschichte. War es doch der Altach-Stürmer, der das U21-Nationalteam per Freistoß gegen Griechenland zum Sieg schoss und damit endgültig zur historischen, ersten EM-Endrunde bugsierte. Nach dem 1:0 im Hinspiel genügte den ÖFB-Youngsters im Play-off-Rückspiel in St. Pölten das gleiche Ergebnis, um das Ticket für die 22. Auflage 2019 in Italien/San Marino zu lösen. „Unglaublich. Wir sind sehr, sehr stolz“, strahlte Kapitän Philipp Lienhart.

Auf dem Weg dorthin hatte die Truppe von Werner Gregoritsch, die durch A-Teamspieler Konrad Laimer verstärkt wurde, aber noch ein hartes Stück Arbeit zu verrichten. In Hälfte eins waren die Gäste vor 2861 Zuschauern in der bitterkalten NV- Arena einem Tor näher. Die Hellenen attackierten früh, zwangen Österreich zu vielen langen Bällen und kamen vor allem über die Flügel immer wieder gefährlich Richtung Gehäuse von LASK-Keeper Alexander Schlager. Der hatte Glück, dass Lamprou per Kopf (8.) und Heber nach Ingolitsch-Patzer (27.) das Tor verfehlte. Einen Karachalios-Kopfball entschärfte er (25.), ein Kiriakopoulos-Schuss landete neben dem Kasten. Österreich konnte sich nur selten befreien, war oft zu ungenau im Umschaltspiel und wurde wenn, dann nur nach Standards gefährlich: LASK-Verteidiger Maximilian Ullmann scheiterte vor den Augen seines Trainers Oliver Glasner (und Teamchef Franco Foda) ebenso an Griechenlands Keeper Kotsaris (11.), wie Maximilian Wöber (42.).

Doch bevor die Hellenen nach der Pause eine weitere Drangphase starten konnten, schlug Grbic zu. Der 22-Jährige versenkte einen Freistoß aus 20 Metern über die Mauer im Netz — die Erlösung. Und für die Spieler Grund genug, um Teamchef Gregoritsch dann während dessen Interviewsession im Innenraum der Arena kräftig zu duschen — mit Wasser, wohlgemerkt.