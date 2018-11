„Der erste Griff nach den Sternen“ — U21 will auch bei EM überraschen

„Ihr seid’s eine Kreaturpartie, ich bin erschüttert“, schimpfte U21-Teamchef Werner Gregoritsch. Tat dies allerdings mit lachendem Gesicht. Angesichts der ersten EM-Teilnahme in diesem Jahrgang überhaupt konnte der Steirer über die Wasserdusche gütig hinwegsehen. Zu sehr überwogen Freude und Stolz nach dem 1:0 im Play-off-Rückspiel gegen Griechenland. „Wir waren im Herbst praktisch weg, aber wie wir das aufgeholt haben, das war schon toll“, zog der nicht immer unumstrittene 60-Jährige seinen Hut. Im siebten Jahr seiner Amtszeit reichte es in seiner dritten vollen Quali zum ersehnten Endrunden-Ticket.

„Für den Trainer freut es mich ganz im Besonderen, da er seit Jahren mit jeder Faser seines Wesens dahintersteht, dass wir dieses Ziel schaffen“, gratulierte ÖFB-Boss Leo Windtner umgehend. „Es ist wirklich der erste Griff nach Sternen, die wir bisher noch nicht verspürt haben.“

Bei der 30. Teilnahme an einer Nachwuchs-Endrunde, der ersten seit 2016, werden die Youngsters im Juni auf zwei absolute Topnationen treffen, nämlich auf ein Duo aus Italien, Deutschland, England, Spanien, Dänemark und Frankreich. Österreich will trotzdem überraschen. „Es ist viel möglich, wir brauchen uns nicht verstecken“ , sagte Stürmer Adrian Grbic. Wie der Kader aussehen wird, ist jedoch völlig offen. Das A-Team bestreitet vor dem Turnier EM-Quali-Spiele, es besteht keine Abstellungspflicht für die Klubs. „Ich bin überzeugt, dass wir eine sehr starke U21 zusammenstellen werden“, so Gregroritsch.

cg