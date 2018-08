Der ewige Fluch ist reif für die Vergangenheit

„The same procedure as every year“ oder doch der ersehnte erste Einzug in die Champions League? Am Mittwoch (21, live Sky) im Rückspiel daheim gegen RS Belgrad wird sich weisen, ob RB Salzburg im elften Anlauf endlich den Fluch der Königsklasse bezwingen kann.

Das erste Mal: 2006 hatte es im ersten Jahr der RB-Ära unter Trapattoni/Matthäus bereits nach der ersten Teilnahme ausgesehen. In Runde drei wurde Valencia daheim mit 1:0 besiegt, mit dem 0:3 auswärts mussten die Salzburger aber den Gang in den UEFA Cup antreten.

Drei Minuten fehlten zum Aufstieg in die CL

Das Drama: Wieder hatte Salzburg daheim gegen Schachtjor Donezk 1:0 gewonnen, bis zur 87. Minute waren die Bullen in der CL. Dann schlug Brandao zu und kickte die Bullen mit dem 3:1 raus.

Das Israel-Doppel: Nach einem Jahr Pause nahm Salzburg unter Huub Stevens den dritten Anlauf. Dinamo Zagreb eliminierte man mit einem Kraftakt, gegen Maccabi Haifa war der amtierende Meister chancenlos (1:2, 0:3). Ein Jahr später war wieder im Play-off gegen einen Israeli Schluss: Hapoel Tel Aviv zog mit einem 1:1 und einem 3:2 in die CL ein.

Die Blamage: Unvergessen das peinliche Ausscheiden gegen die Luxemburger unter Trainer Roger Schmidt 2012. Auf ein 0:1 auswärts folgte ein 4:3 daheim — zu wenig. Eine der größten Blamagen im österreichischen Klubfußball.

Der verhängnisvolle Elfer: Deutlich besser verkauften sich die Mozartstädter 2013, als erst ein Elfertor in Minute 95 einen Heimsieg gegen Fenerbahce verhinderte. Ein 1:3 auswärts besiegelte das Aus.

Zweimal 0:3 in Schweden

Das Malmö-Trauma: 2014 scheiterte Salzburg nach einem 2:1-Heimerfolg und einem 0:3 deutlich an Malmö, im Jahr darauf schien nach einem Heim-2:0 das Weiterkommen zum Greifen nahe. Denkste: In Schweden setzte es erneut ein 0:3.

Das K.o. in der Verlängerung: 2:2 stand es nach 180 Minuten, die Verlängerung musste her. In dieser hatte 2016 Dinamo Zagreb in der RB-Arena den längeren Atem — 1:2.

Das verflixte Auswärtstor: Auch unter Trainer Marco Rose wollte es im Vorjahr nicht klappen: Nur 1:1 in Runde drei gegen Rijeka, mit dem 0:0 in Kroatien entschied die Auswärtstorregel.

cg