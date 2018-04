Der fällt auf in Stadt und Land

Text & Fotos: Oliver Koch

Wer meint, nur die deutschen Premiumanbieter können schöne Autos bauen, irrt gewaltig. Andere Beispiele gibt es zuhauf, man denke an den Alfa Spider oder die aktuelle Kodo-Designsprache von Mazda. Und auch ein anderer japanischer Hersteller hat jüngst einen Spross auf den Markt gebracht, der das Zeug zur Design-Ikone hat. Die Rede ist vom Mitsubishi Eclipse Cross. Ein SUV-Coupé dessen Drei-Diamanten-Grill bullig wirkt, dessen Seitenlinie scharf gezeichnet sein, dessen Dachlinie markant abfällt, dessen LED-Signatur sich über das gesamte Heck zieht und dessen Heckscheibe zweigeteilt ist. Was von vornherein schon bedeutet, dass die Sicht des Fahrers nach hinten eingeschränkt ist. Doch zum Glück gibt´s ja in der Intense+-Ausstattung serienmäßig auch eine Rückfahrkamera – doch dazu später.

Der 4,4 Meter lange Japaner, der die Lücke zwischen ASC und Outlander schließt, betört den Betrachter aber nicht nur außen. Auch innen weißt der knapp 34.000 Euro teure Fünftürer zu gefallen. Das wuchtige Äußere setzt sich im Innenraum fort. Fahrer und Beifahrer sind durch einen mächtigen Aufbau getrennt. Die Haptik der Materialien (es gibt natürlich auch viel Chrom, das glitzert) ist fein, die Verarbeitung lässt keine Wünsche offen und natürlich hat Mitsubishi viele Helferlein im Eclipse Cross verbaut; auch wenn das Navi fehlt. Der Mix aus Bedienbarkeit zwischen Touchscreen, Schalter und Drehreglern sowie dem ebenfalls an Bord befindlichen Touchpad ist ausgewogen und gut. Die Bedienbarkeit lässt jedenfalls keine Wünsche offen, auch die Smartphone-Kopplung klappt reibungslos. Serienmäßig wartet der Eclipse Cross unter anderem mit Head-up-Display, Klimaanlage, Sitzheizung, Tempomat, Fernlichtassistent, Parksensoren und 18-Zoll-Leichtmetallfelgen auf – ist also bereits ab Werk üppig bestückt.

Bequem sitzt es sich auch auf den viel Halt gebenden Vordersitzen und viel Platz genießen Fahrer und Beifahrer ebenfalls. Das ist in der zweiten Reihe anders – vor allem Großgewachsene werden dort mit der Kopffreiheit eher hadern. Das ändert sich auch nicht, wenn man die Rückbank verschiebt und dadurch viel Fußfreiheit im Fond genießt. Das nobel gestaltete Gepäckabteil lässt sich so bequem verkleinern und vergrößern und fasst im Bestfall 448 Liter. Wie schon vermutet, ist die Sicht nach hinten aufgrund der waagrecht geteilten Heckscheibe schlecht.

Bewegt werden will der 1,5-Tonner natürlich ebenfalls. Das ist doch der eigentliche Zweck eines jeden Autos. Und im Großen und Ganzen vermag der allradgetriebene Eclipse Cross auch hier zu überzeugen. Traktion, Bremsen, Spurtverhalten des 1,2-Liter-Benziners sind sehr zufriedenstellend. Der Verbrauch mit 7,9 Litern auch. Auffällig – in Stadt und auf dem Land – ist der raue, knurrende Motor und die unharmonische CVT-Automatik. Da dürfte die Sechsgang-Schaltbox die bessere Wahl sein.

Fazit: Der Eclipse Cross ist optisch ein großer Wurf – innen wie außen. Auf der Habenseite verbucht er zudem eine gute Traktion und viel Platz während die unharmonische Automatik und der raue Motor Sympathiepunkte kosten.