Der Fan-Ansturm auf Spielberg

Von Roland Korntner

Die Talsohle ist definitiv durchschritten, der Grand Prix von Österreich erfreut sich auch heuer wieder großer Beliebtheit. Waren beim Comeback anno 2014 an den drei Tagen 205.000 Zuschauer gezählt worden, wohnten dem Rennwochenende 2016 nur noch 85.000 Fans bei. Im Vorjahr kam es aber zur Trendwende, strömten wieder 145.000 Motorsportbegeisterte an den Red Bull Ring. Eine Zahl, die heuer sogar übertroffen werden dürfte. „Der Vorverkauf liegt um 30 Prozent über dem Vorjahr“, verkündete Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko schon vor einigen Wochen. Deshalb wurde heuer auch eine mobile Tribüne, die in den letzten beiden Jahren bei der Formel 1 nicht zum Einsatz gekommen ist, wieder aufgebaut.

Auch subjektiv betrachtet war gestern für einen Freitag schon enorm viel los, sowohl bei der Anreise, als auch auf den Camping-Plätzen und entlang der Strecke. Wie schon im Vorjahr haben (dank Max Verstappen) erneut extrem viele Holländer den Weg nach Spielberg und auf seine Campingplätze gefunden. Vielleicht fällt ja sogar der Zuschauerrekord! Die Wetterprognosen sind (für Kurzentschlossene) jedenfalls günstig, Tickets an den Tageskarten auf alle Fälle erhältlich. Ab 85 Euro (Stehplatz für Sonntag) ist man dabei, Kinder bis 14 haben freien Eintritt.