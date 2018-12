Der Fleck muss weg — Steg fordert den Meister

In der aktuellen Volleyball-Saison gingen bisher alle Teams vor Tabellenführer Linz-Steg in die Knie. Alle? Nein, Meister Graz fand einen Zaubertrank, äh, ein Mittel gegen die starken Stahlstädterinnen — noch dazu in der deren Halle. „Das wollen wir ausmerzen“, meinte Steg-Trainer Roland Schwab vor dem Gastspiel am Samstag in der Steiermark (17.30). Seine Ladies gehen trotz der 1:3-Niederlage im Oktober als Favoritinnen ins letzte Spiel des Jahres, denn der Vorsprung auf den Titelverteidiger (5.) beträgt bereits stolze zwölf Punkte. Aber damit beschäftigt sich Schwab nicht: „Die Mädchen vertrauen auf ihre Stärken.“ Nach dem Schlager geht’s für alle, bis auf die Nationalteamspielerinnen, bis 2. Jänner in die Weihnachtspause.

Auf diese freuen sich auch die Rieder Herren. Davor wollen sie aber am Samstag (18) in Amstetten mit dem vierten Sieg in Serie den vierten Platz absichern.

t.h.