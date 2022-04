Der Frühling muss gefeiert werden

Die ersten Bienen werden überschwänglich begrüßt, die bunten Blütenkleider von Krokus und Tulpe bestaunt und warme, erdige Luft gierig einatmet – nach dem langen Winter wurde der Frühling sehnlichst erwartet. Seinen Höhepunkt findet er im Osterfest, welches reich an Tradition ist und mit Osterlamm, Brioche-Häschen und der Eiersuche Groß und Klein eine Freude bereitet. Im neuen Buch „Frühlingserwachen. Blütenzauber und Rezepte aus dem Hazelnut House“ zelebriert die Autorin Theresa Baumgärtner in ihrem Gästehaus diese Jahreszeit und stimmt mit märchenhafter Dekoration, kreativen Rezepten, Liedern und Gedichten auf die wunderbare Zeit ein.

Mit der „Schneeglöckchenliebe“ und den „Boten des Frühlings“ beginnt es: Im Hazelnut House – einem renovierten Bauernhaus im Osten von Luxemburg – ist der Frühling eingezogen.

Die Hausherrin und Autorin Theresa Baumgärtner führt mit ihrem neuen Buch „Frühlingserwachen“ durch ein Meer aus Schneeglöckchen und zeigt etwa die Gestaltung eines Frühlingsbouquets mit Narzissen und Tulpen. Gedanken und Erzählungen schmücken die stimmungsvollen Bilder noch aus und lassen die Leserinnen und Leser an der Idylle im und rund um das Gästehaus teilhaben.

Zwischendurch sind Gedichte und bekannte Frühlingslieder in das Buch eingebettet. Und auch die Kulinarik kommt nicht zu kurz: Rezepte aus der Frühlingsküche wie Zitronen-Wildkräuter-Butter, kandierte Blüten, Spargeltarte, Karotten-Mandel-Torte und Lammkeule aus dem Ofen machen Lust aufs Ausprobieren und Nachkochen.

Freude auf Ostern

Die Backform für das Osterlamm wird aus dem Schrank geholt, die Eier der bunten Hühnerschar gezählt und ein imposanter Osterzopf für das festliche Frühstück gebacken.

Die Autorin erzählt vom regen Treiben rund um das Osterfest, schmackhafte Brioche-Häschen und frisches Bauernbrot mit Eiersalat gehören dazu. Prächtig blühende Zweige mit kunstvollen Eiern schmücken die Vase und hinter dem kuschligen Federkleid einer Henne lugt ein kleines Kücken hervor – eben Ostern pur.

Auch die Kinder im Hazelnut House lassen sich von der Frühlingsfreude anstecken und basteln mit Löwenzahnblüten entzückende „Löwenzahnlöwen“ und Pusteblumengirlanden.

Für die Girlanden müssen die geschlossenen Köpfe des verblühten Löwenzahns mittig mit einer Nadel auf einen Faden aufgefädelt und anschließend aufgehängt werden. Sie gehen innerhalb eines Tages als Pusteblume auf und halten mehrere Monate, wenn sie nicht berührt werden.

Im Bärlauchwald

Als besonders schmackhafter Begleiter des Frühlings hat sich der Bärlauch im Buch ein ganzes Kapitel verdient. Nachdem das „Wo finde ich ihn“ und „Was muss ich bei der Ernte beachten“ geklärt ist, folgen einige Rezepte vom Bärlauchsüppchen über Bärlauchknoten, Bärlauch-Spinat-Ravioli bis hin zur Bärlauch-Zitronen-Polenta.

Nach dem Bärlauch kommt dann der „Tanz in den Mai“ – ein Fest mit blühendem Wiesenkerbel, die Gäste des Hauses ganz in Weiß. Rezepte wie herzhafte Cheesecake-Törtchen, eine blühende Focaccia, Risotto mit Spargel und Fenchel und verschiedenste Holunderblüten-Rezeptideen wie Holunderblütenstieleis oder Holunderblütensirup lassen das Herz hüpfen. Ein weiterer Star des Frühlings, der Rhabarber, bringt dann Farbe rein — Rhabarbersirup, Scones und Financiers mit Rhabarber und Rhabarber-Baiser-Kuchen sind nur wenige Beispiele.

Gegen Ende des Frühlings zieht kräftiges Rot und zartes Rosa im Rosengarten des Hazelnut House ein – Gartengespräche beim „offenen Garten“ samt Teezeit werden vorbereitet und kandierte Rosenblüten gepaart mit Erdbeeren zieren Torten, Roulade und Cantuccini. Dazu wird Rhabarber-Rosen-Bowle und Rosensirup gereicht.

Den Abschluss macht dann der Mittsommer – die Zeit der Sommersonnenwende – im Juni. Hier löst der Sommer dann den Frühling ab. Vorher gibt Theresa Baumgärtner aber noch Anleitung zum Kränze binden und ein Rezept für „Schwedische Cinnamon Buns“ und Köttbullar, die für die Autorin beim Mittsommerfest keinesfalls fehlen dürfen.

Brioche-Häschen (8 Stück)

Zutaten: 450 g Dinkelmehl, Type 630, 5 g Meersalz, 15 g heller Rohrohrzucker, 10 g frische Hefe, 70 ml lauwarme Milch, 4 Eier, 100 g weiche Butter (Zimmertemperatur); Zum Bestreichen: 1 Eigelb, 1 EL Milch; Zum Dekorieren: 8 Rosinen

Zubereitung: Das Mehl, das Salz und den Zucker in eine Schüssel geben und gut vermischen. In die Mitte eine kleine Mulde drücken. Die Hefe in der Milch auflösen und in die Mulde gießen. Die Rührschüssel mit einem Tuch abdecken und den Vorteig 15 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen. Danach die Eier und die Butter hinzufügen und alles mit der Hand oder dem Knethaken in einer Küchenmaschine zu einem geschmeidigen Teig verkneten. Die Schüssel wieder abdecken und den Briocheteig mindestens 2 Stunden gehen lassen.

Nach 1 Stunde den Teig „falten“: Dafür den Teig mit feuchten Händen von hinten hochziehen und nach vorn klappen. Die Schlüssel dreimal jeweils um 90 Grad drehen und den Vorgang jedes Mal wiederholen. Durch das Falten bekommt das Gebäck eine schöne Struktur. Den Teig 1 weitere Stunde gehen lassen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche zu einem Rechteck von ca. 20 x 7 cm ausrollen.

Dann von der langen Seite mit einem scharfen Messer acht ca. 2,5 cm breite Streife abschneiden. Aus diesen kleinen Rechtecken (7 x 2,5 cm) Häschen formen (siehe unten) und diese auf das Backblech legen. Mit einem Tuch bedecken und noch einmal 20 Minuten gehen lassen. In der Zwischenzeit den Backofen auf 180 °C (Umluft) vorheizen. Das Eigelb mit der Milch verquirlen, die Brioche-Häschen damit bestreichen und 12–15 Minuten im heißen Ofen goldbraun backen. Nach dem Backen auf einem Kuchengitter auskühlen lassen.

Häschen formen: