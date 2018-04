Der große Traum von der Formel 1

Ayrton Senna ist sein großes Vorbild, in der aktuellen Formel 1 heißt sein Liebling Sebastian Vettel und die Königsklasse des Motorsports ist auch sein ganz großer Traum. „Jeder junge Fahrer hat die Formel 1 als Ziel“, grinste Nico Gruber. Selbstbewusster Nachsatz: „Es ist schwer, aber ich glaube, dass ich das Zeug dazu habe“, so der 16-jährige Oberösterreicher, der sich als überlegten Fahrer bezeichnet. „Ich will ein Überholmanöver so platzieren, dass das Risiko nicht zu groß ist.“ Der Mitteleuropäische Kartmeister wagte heuer (wie berichtet) den Schritt in die Britische Formel Ford 1600. „Ein gutes Sprungbrett“, weiß Gruber. Auch Senna und viele andere F1-Piloten haben in dieser Traditions-Serie einst ihre Runden gedreht.

„Nico ist eines der größten Talente, die ich seit langem gesehen habe“, lobte Teamchef Cliff Dempsey seinen neuen Schützling. Er war extra zur gestrigen Pressekonferenz nach Oberösterreich gekommen. Mit der Vorstellung Grubers beim Saisonauftakt in Silverstone — Ränge 21, zehn und sieben — war Dempsey hochzufrieden: „Eine brillante Performance.“ Sein nächster Einsatz: Knockhill Circuit in Schottland Mitte Mai, davor gibt es noch Testfahrten.

r.k.