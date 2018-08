Der GÜPL ist einfach das Lieblingsrennen

Mehr als 300 Fahrer, darunter Österreichs Motocross-Elite, geben am 18. und 19. August am anspruchsvollen Rundkurs kräftig Gas

Von Andy Hörhager

Die Motocross-Staatsmeisterschaft gibt ein PS-geladenes Comeback am Gruppenübungsplatz des Bundesheeres, kurz GÜPL, in Asenham. Der Einladung des HSV Ried werden mehr als 300 Fahrer begeistert Folge leisten, ist der 1840 Meter lange Kurs doch die erklärte Lieblingsstrecke vieler Top-Crosser. Als Favorit auf den Tagessieg geht Lokalmatador Pascal Rauchenecker (HSV Ried) auf die Piste, der in der US-amerikanischen Enduroserie GNCC aktive Husqvarna-Pilot lässt keinen Zweifel am Gewinner aufkommen. „Es geht nur darum, wer neben mit am Stockerl steht, bei meinem Lieblingsrennen zählt für mich nur der Sieg, ist doch klar“, lachte der 25-jährige Peterskirchener, der seine Fingerverletzung (fast) völlig überstanden hat. Die Umstellung von den drei-Stunden-Enduro-Rennen auf die knapp halbstündige ÖM-Motocrossdistanz, sowie der Wechsel vom 250er auf das 450er Renngerät sollte kein Problem sein. „Ich habe meinen Trainingsrückstand aufgeholt, bin gut in Form“, greift Rauchenecker nach zwei Laufsiegen am GÜPL.

Keine leichte Aufgabe, die Starterliste ist gespickt mit guten Namen, neben den HSV-Ried-Haudegen Patrick Kainz (Husqvarna), Manuel Bermanschläger (Kawasaki) oder Stefan Hauer (Husqvarna) stehen in der MX-Open-Klasse noch Vorjahressieger Petr Smitka (TCH, KTM), Andreas Schmidinger (Honda), die KTM-Treiber Michael Staufer, Roland Edelbacher, Lukas Neurauter oder Manuel Obermair (Husqvarna) am Startgatter.

Mit Maximilian Ernecker kommt auch der jüngste Topfahrer vom HSV Ried, der elfjährige Musterschüler greift in der KTM Challenge 2018 nach dem Gesamtsieg und peilt am GÜPL einen Spitzenplatz an.

Rund 3000 Fans sollen an die Strecke pilgern, die HSV-Ried-Verantwortlichen haben mit Freestyle-Show, Autogrammstunden und offenem Fahrerlager ein rundum interessantes Motocross-Paket geschnürt.

Für nur 15 Euro ist das Wochenende am GÜPL auch preislich höchst attraktiv, sportlich sowieso.