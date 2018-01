Marcel Hirscher könnte am Sonntag mit Hermann Maier an Siegen gleichziehen

Zwei Gämse für den Sieg im Kitzbühel-Slalom hat Marcel Hirscher schon erbeutet. Gewinnt Österreichs Ski-Superstar auch am Sonntag (10.30 und 13.30 Uhr), wäre er im Weltcup genauso oft erfolgreich gewesen wie Hermann Maier, der es auf 54 Siege brachte. „Es wäre schön, wenn es so weit kommt“, sagte Hirscher. Andere Sorgen haben Marco Schwarz und Christian Hirschbühl, die sich noch um einen Olympia-Startplatz neben Hirscher, Michael Matt und Manuel Feller matchen.

Als Jugendlicher konnte Hirscher die Erfolge seines Landsmannes Maier zunächst aus der Distanz verfolgen. „Damals habe ich das sehr schwer einschätzen können, was das wirklich heißt. Heute ist mir schon bewusst, wie verdammt dominierend der Hermann war. Also der hat den Rest schon zerbröselt“, meinte der 28-Jährige. Seinen letzten Sieg holte der „Herminator“ am 30. November 2008 in Lake Louise, als Hirscher bereits Weltcup-Fahrer war. Fast genau ein Jahr später sollte er in Val d’Isere sein erstes (von bisher 53) Rennen gewinnen. Der Wirbel um seine Person scheint dem Österreicher derzeit nichts anhaben zu können. „Momentan ist einfach nur wichtig, drinzubleiben in dem Grundspeed, der doch ziemlich hoch ist“, erklärte er. „Ich weiß, wenn alles drumherum passt, dass ich das kann. Aber das zu treffen, ist schon auch eine Kunst.“ Als persönlichen Favoriten gab der Vorjahressieger übrigens nicht sich selbst oder Henrik Kristoffersen an, sondern seinen Landsmann Michael Matt.

Der Tiroler ist nach drei zweiten Plätzen im Jänner reif für seinen zweiten Weltcup-Erfolg nach Kranjska Gora im März 2017, auch wenn er sich zuletzt in Wengen mit einem sechsten Rang begnügen musste.

„Da habe ich mich etwas vergriffen beim Material. Sonst wäre ich sicher wieder um das Podium mitgefahren“, sagte Matt. „Ich habe trotzdem sehr viel Positives mitgenommen. Das ist abgehakt.“ Für einen Sieg müsse allerdings „sehr viel zusammenpassen, und du darfst dir einfach keine Fehler erlauben“, so der Tiroler.

Immer hochgradig motiviert ist Manuel Feller in Kitzbühel. In seinem Fall ist es nicht übertrieben, von einem echten Heimrennen zu sprechen, stammt der 25-Jährige doch aus dem benachbarten Fieberbrunn. „Da will man natürlich eine Topleistung zeigen“, betonte Feller, der heuer auf eine neue Bartfarbe verzichtete. Seine bisherige Kitzbühel-Bilanz habe zwar „Ups and Downs“, wie er es nannte. „Aber es ist jedes Jahr ein Riesenspektakel, und ich freue mich jedes Jahr wieder, wenn ich herkomme.“

Äußerst spannend dürfte das doppelte Heimspiel mit Kitzbühel und Schladming für Marco Schwarz und Christian Hirschbühl werden. Die beiden sind die zwei Läufer, die sich nach jetzigem Stand um den freien Olympia-Startplatz im Slalom neben Hirscher, Matt und Feller duellieren. Marc Digruber könnten nur noch zwei außergewöhnlich starke Resultate nach Südkorea verhelfen.

13-9-12-14-14 – diese Zahlenkombination gibt die Slalom-Platzierungen von Schwarz in dieser Saison wieder. „Ganz zufrieden bin ich nicht. Ich weiß, dass ich einen schnellen Schwung fahre. Leider war jetzt immer ein blöder Fehler dabei, wodurch ich immer das eine Zehntel hinten war, was dann zu viel ist“, meinte der Kärntner. Ähnlich klang Hirschbühl, der die Ränge 20, 11, 12, 18 und 9 stehen hat. „Schauen wir, dass wir den nächsten Schritt in Kitzbühel setzen. Die Trainer entscheiden dann nach Schladming“, sagte 27-Jährige. Nachsatz: „Ich würde mich aufstellen.“