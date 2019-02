Der HC Linz braucht mehr als „Hans Krankl“

Handball-Schlusslicht am Samstag vor nächstem Pflichtsieg — „Müssen da raus“

Von Tobias Hörtenhuber

„Er meint, es ginge mit der Hans-Krankl-Methode — Ball her und Tor. Aber es gehört mehr dazu“ — die Rede ist von der eingebauten Torgarantie des HC Linz, Srdjan Predragovic. Trainer Zoltan Cordas erwartet vom 23-Jährigen aber mehr als nur Tore (21 in den beiden Spielen der Qualirunde). Er müsse geduldiger sein, mehr die Mitspieler sehen, denn die riskanten (Fehl-)Würfe hätten zuletzt zu einigen Gegentoren geführt, erklärte der Handball-Professor gestenreich.

„Wir werden gewinnen“

Ansonsten versprühte dieser vor dem Heimspiel am Samstag (18) gegen Ferlach aber gute Laune. „Wir können unser Spiel jedem aufzwingen, wichtig ist, wie wir spielen“, so Cordas.

Die Kärntner legten im Rennen um die drei Play-off-Plätze in der Qualirunde aber stark vor, nehmen nach Siegen über Schwaz und Leoben den ersehnten dritten Platz ein, vier Punkte vor den Stahlstädtern. „Wir werden gewinnen, hundertprozentig“, meinte der genesene Kapitän Dominik Ascherbauer selbstbewusst. Ein Sieg ist Pflicht, sonst wird es schon ganz eng. „Druck hin oder her, wir sind selbst schuld, dass wir dort stehen, da müssen wir raus“, stellte Cordas klar. Am Ende wird es ihm auch egal sein, ob mit oder ohne „Krankl-Methode“.