Der „Herr der Dosen“ wird heute 75

Heute feiert Dietrich Mateschitz seinen 75. Geburtstag. Der Sohn zweier Lehrer kam am 20. Mai 1944 in St. Marein im Mürztal auf die Welt. Nach seinem Uni-Abschluss an der damaligen Hochschule für Welthandel (heute WU Wien) war der Betriebswirt bei Jacobs Kaffee und danach bei der damaligen Unilever-Tochter Blendax tätig.

Beim Zahnpasta-Hersteller stieg er bis zum Marketingdirektor auf und in dieser Zeit wurde er während seiner Asienreisen auf Aufputschgetränke aufmerksam. Der Rest ist Wirtschaftsgeschichte: Mateschitz lernte den thailändischen Wachbleib-Drink „Krating Daengg“ (Roter Stier) kennen. Mit dieser Rezeptur entstand im Jahr 1984 die Red Bull GmbH, an der der Steirer allerdings nur 49 Prozent hält. Die Mehrheit befindet sich im Besitz der thailändischen Familie Yoovidhya.

Das Unternehmen legte beeindruckende Steigerungsraten Jahr für Jahr hin und schuf ein Segment – das der Energy-Drinks – das es zuvor nicht gegeben hatte. Dabei war Red Bull unter anderem in Deutschland bis zum Jahr 1994 nicht zugelassen. Im Vorjahr erwirtschaftete Red Bull mit 12.239 Mitarbeitern einen Umsatz von 5,5 Milliarden Euro und verkaufte 6,8 Milliarden Dosen. Laut European Brand Institute war Red Bull 2018 mit 15,4 Milliarden Euro die drittwertvollste Getränkemarke der Welt.

Das Vermögen von Mateschitz – dessen Konzern Red Bull zahlreiche Sportler und Vereine sponsert – wird laut „Forbes“ auf 16,9 Milliarden Euro geschätzt. Das bedeutet weltweit Platz 53 und in Österreich Platz eins.