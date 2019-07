Der Herzog treibt es im Zirkusmilieu

Von Georgina Szeless

Den Erfolg der Open-air-Premiere der Bregenzer Festspiele auf der Seebühne begünstigte der Wettersegen. Intendantin Elisabeth Sobotka hatte für die 74. Auflage Verdis „Rigoletto“ auf das Programm gesetzt, ein sicher nicht unproblematisches Stück über Machtmissbrauch, Dekadenz und sexuelle Gewalt. Der überbordende Gefühlsinhalt der Oper erfordert Intimität und zugleich dramatische Spannungen.

Pralles Bühnenleben, hektische Betriebsamkeit

Der 52-jährige Regisseur Philipp Stölzl schuf mit Heike Vollmer ein wuchtiges Bühnenbild von starker Aussagekraft, wenngleich seine Ideen von großen Dimensionen, wie es die Seebühne verlangt, ad hoc etwas befremdend wirkten. Auf der Suche nach einer passenden Bildwelt verwendet er fast 14 Meter hohe Kulissenteile, mit dem 35 Tonnen schweren Clownkopf in Bühnenmitte, zwei zwölf Meter hohen Händen und einem Ballon von 13 Metern Durchmesser. Alle Teile sind szenenweise beweg- und benützbar. Sind wir im Zirkusmilieu, etwa bei einer „Bajazzo“-Aufführung? Ein pralles Bühnenleben, hektische Betriebsamkeit, nicht immer wirken die Interaktionen genug sinnfällig und erscheinen manchmal als uninspiriertes Rampentheater mit Showcharakter.

Verdi sorgt für ein musikalisches Fest

Das weiterentwickelte technische Tonsystem mit dem Kostenaufwand von 2,5 Millionen Euro ist in Bregenz auf den neuesten Stand gebracht worden und wird nicht nur den künstlerischen, sondern auch den technischen Innovationen gerecht. Dennoch ist in dieser Neuproduktion mit reichlichen Gags aus der Zirkuswelt, wie Messerwerfern, Jongleuren und Stuntkünstlern, die sich im Freilichtflair gut entfalten können, Verdi der eindeutige Sieger und sorgt für ein musikalisches Fest.

Aufstrebende Topsänger, die mehr als überzeugen

Bregenz braucht für seinen Erfolg nicht unbedingt kostenschwere Weltstars und bringt immer wieder aufstrebende Topsänger auf die Seebühne. Da sind vor allem die drei Protagonisten zu nennen: Die Titelfigur des Hofnarren singt mitreißend in seinen Stimmungen von Zorn, Zärtlichkeit und Rache, der im italienischen Fach versierte Bulgare Vladimir Stoyanov, Stephen Costello ausdrucksstark mit sinnlichem Timbre den Herzog, die Gilda nicht nur stimmlich höhensicher, sondern auch in luftiger Höhe bombensicher am Ballon hängend Mélissa Petit.

Rollendeckend besetzt sind auch Miklós Sebestyén als Sparafucile, Katrin Wundsam als Maddalena/Giovanna, Kostas Smoriginas als Monterone, Wolfgang Stefan Schwaiger als Marullo mit dem übrigen Ensemble. Am Pult lenkt über Monitore Enrique Mazzola die klangschönen Wiener Symphoniker. In bester Disposition befanden sich der Prager Philharmonische Chor und der Bregenzer Festspielchor. Für die Kostüme zeichnet Kathi Maurer verantwortlich.

Am Schluss versetzte die Aufführung das 7000-köpfige Publikum in einen regelrechten Euphoriezustand.