Der hohe Norden und ein Joint-Venture

Nach Dänemark nimmt der Linzer Handyhersteller Emporia nun weitere Märkte in Nordeuropa ins Visier. Von der finnischen Hauptstadt aus betreut seit Kurzem Country Manager Heikki Tarvainen die Länder Finnland, Schweden und Norwegen.

In den nordischen Ländern ist die Digitalisierung am weitesten fortgeschritten. In Finnland nutzen bereits 83 Prozent der Senioren das mobile Internet. Im Vergleich dazu nutzen in Österreich und Deutschland nur 63 Prozent der über 65-Jährigen und nur 36 Prozent der über 75-Jährigen das Internet mit einem mobilen Gerät. Ziel sind dort laut Emporia-Chefin Eveline Pupeter mehrere Tausend verkaufte Handys in den kommenden zwei, drei Jahren.

Einen jüngsten Coup verkündete Pupeter zudem im Zuge der aktuell stattfindenden Fachmesse IFA in Berlin. Emporia startete ein Joint-Venture mit Anio. Gemeinsam mit dem deutschen Hersteller von Kinder-Watches wurde eine Smartwatch speziell für Senioren entwickelt, die ab Oktober um 249 Euro erhältlich sein wird.

Diese soll zu Fitness anspornen und die Erreichbarkeit verbessern. Pupeter: „Die ältere Generation beschäftigt zwei Themen: Sicherheit und Einsamkeit. Mit der Smartwatch können wir hier einen Beitrag leisten.“ Die Themen Fitness und Selbstbestimmtheit nehmen zudem laut Pupeter den älteren Menschen einen immer größeren Platz ein, „und das Thema einfache Bedienung gilt ohnehin gleichermaßen für Jung und Alt.“

Ziel sind auf Sicht 10.000 verkaufte Smartwatches und für das aktuell laufende Geschäftsjahr 2021/2022 hat die Firmeneigentümerin große Umsatzpläne. Nach 40 Millionen Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr sollen es nun 50 Millionen Euro werden.

