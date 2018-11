Der Ingenieur hat’s schwör

Von Philipp Wagenhofer

Der Begriff fungiere als Kurzform zur Beschreibung einer nahtlosen Verschmelzung einer Vielzahl von Kunstformen, welche die Emotionen des Betrachters überwältige, heißt es bei Juliet Koss zum Thema „Mythos Gesamtkunstwerk“. Bei Lars von Triers jüngstem Opus „The House That Jack Built“ beherrscht die Kunst des Tötens einen Film, dessen Protagonist Jack als Alter Ego des Regisseurs nach Vollendung und Erlösung von Traumata und Ängsten giert. In diesem Sinne strebt er nach einem Gesamtkunstwerk der Psyche — nachdem Lars von Trier etwa im Prolog zu „Antichrist“ zur Klagearie aus Händels Zauberoper „Rinaldo“ ein Gesamtkunstwerk in der vorherrschenden Definition geliefert hat. Schwarzweiß und Superzeitlupe als ästhetische Position zum Kreislauf des Lebens, ein Konglomerat, das sich ins Gehirn brennt. Derartige Mixturen würden — laut Koss — „kritisches Denken erschweren und aus einer Gruppe von Individuen eine machtlose Masse formen“.

Kraftvoll zum Schweigen gebracht

Sehen Sie sich diesen Film nicht an, wenn Sie sich der Gesamtwirkung abscheulicher Taten nicht aussetzen wollen. Wobei gleich zu Beginn eine endlos quatschende Lady 1 (Uma Thurman) von Jack mit einem Wagenheber per kraftvollem Schlag mitten ins Gesicht zum Schweigen gebracht wird. Das lässt sich bei aller Abartigkeit irgendwie nachvollziehen. Eine Schwarz-Weiß-Sequenz zeigt Elliot Gould, der am Klavier eine Komposition des „Harmonisten“ Johann Sebastian Bach interpretiert. Dazu lässt sich von Jack und Verge, seiner Über-Instanz, aus dem Off gut über Kunst räsonieren — und sei es die des Mordens. Ein Bild von Eugène Delacroix …

Jack ist nicht von Hauptberuf Serienkiller, sondern Ingenieur, also doch dem Handwerk nahe, kein Architekt, der schöpferisch tätig ist. Er würde gern sein Haus der Häuser bauen, ein Prozess des Scheiterns … und doch kommt er ihm näher, redet über Speer und Goethe. Einmal fragt Jack die Mutter der beiden Kinder, die er mit der Jagdflinte erlegt hat, nach ihrer Lieblingszahl: Sie antwortet: „12“. Und er zählt bis 12 … und sie ist verletzt, dann per Gnadenschuss tot. Zwölf ist auch die Zahl der Verse, aus denen der Titel entnommen ist: „… die Katze geärgert hat, die die Ratte getötet hat, die das Malz gegessen hat, das in dem Haus lag, das Jack gebaut hat“.

Und wieder öffnet Lars von Trier dem Publikum eine Falle, nämlich die der Frauen, die Opfer sind, denen Brüste abgeschnitten werden, die hinter seinem roten Lieferwagen bis zur Unkenntlichkeit über die Straßen geschleift werden … Das verabscheuungswürdige Frauenbild eines Psychopathen? „Warum müssen immer die Männer schuld sein? Wenn du das Pech hast, als Mann geboren worden zu sein, bist du immer das Opfer“, geht es Jack durch den Kopf. Wieder hat Lars von Trier seinen Humor ausgespielt. Dazu gehört auch Jacks manischer Putztrieb: Von der Ferne sind die Sirenen der Polizeiautos zu hören, Jack (von Matt Dillon eindringlich gespielt) rast wieder ins Haus der Ermordeten, vermutet noch Blutspuren unter dem Sesselbein …

Im fulminanten Finale begleitet ihn Verge, der nun sichtbar wird (Bruno Ganz), auf dem Weg in die Hölle, feuerrot, Filmschnipsel aus Lars von Triers Werken, ein Vermächtnis, Testament eines grandiosen Sünders.