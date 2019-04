Der Jubiläums-Grand-Prix in der Königsklasse

Der erste Lauf zur neuen Rennserie, die alsbald als Königsklasse des Motorsports gelten sollte, wurde am 13. Mai 1950 in Silverstone gefahren. Von 21 gestarteten Fahrern kamen zwölf nach 329 Kilometern ins Ziel, der spätere erste Formel-1-Weltmeister Giuseppe Farina gewann auf Alfa Romeo.

Vize-Champion war 1950 ein gewisser Juan Manuel Fangio, der Argentinier sollte in den Jahren darauf fünf Weltmeistertitel einfahren. Fangio gewann von seinen 51 absolvierten Rennen 24, noch dazu auf vier verschiedenen Marken (Ferrari, Alfa Romeo, Maserati, Mercedes), beides bis heute unerreicht.

Bis zu 1400 PS

Die Rennwagen der 50er Jahre (maximal 4,5-Liter-Saugmotoren oder 1,5-Liter-Motoren mit Kompressoraufladung) leisteten 250 Pferdestärken und mehr — Fangios WM-Siegerauto Mercedes W 196 von 1954 produzierte bis zu 280 PS.

In der „wilden“ Turbo-Ära der 70er Jahre drückten etwa die Porsche-Turbomotoren im Training gigantische 1400 PS an die Hinterräder des legendären 917 ab, die Ölkrise 1973/74 machte diesem Wettrüsten auch nur vorübergehend ein Ende, denn Mitte der 1980er Jahre war die 1000-PS-Schallmauer bereits wieder durchbrochen. Niki Lauda feierte seinen dritten WM-Titel 1984 in einem von Porsche befeuerten McLaren-TAG-Turbo (Ladedruck 3,2 bar, 750 PS). 1987 lag der Ladedruck am McLaren-Porsche bei 4 bar, die Trainingsleistung bei 1025 PS, BMW und Honda standen da um nichts nach.

Zum Vergleich: Laudas Ferrari 312 T, mit dem der Wiener 1975 erstmals die Formel-1-Krone gewinnen konnte, lieferte etwas weniger als 500 PS.

Der aktuelle Bolide von Mercedes-AMG, mit dem Lewis Hamilton vor elf Tagen in Bahrain gewann, soll wieder mehr als 1000 Pferdestärken bereit stellen.

Schaltzentrale Lenkrad

Sinnbildlich für die Weiterentwicklungen im Motorsport sind die Lenkräder. Damals aus Holz, heute High-Tech-Geräte, die auch die Schaltung, Kupplung und weitere Funktionen übernehmen mussten. Das mit 25 LED-Lampen bestückte Lenkrad ist „auch eine zentrale Anlaufstelle für Informationen und die Kommunikation“, formulierte Mercedes dazu griffig. Nebenbei können mit den Lenkrädern auch noch Einstellungen am Boliden vorgenommen werden.

„Früher ist man normal Auto gefahren. Man hatte eine Kupplung, ein Gaspedal, eine Bremse und ein Lenkrad, mit dem man links, rechts oder geradeaus gefahren ist“, erinnerte sich der älteste noch lebende deutsche Formel-1-Pilot Hans Herrmann, seit Februar 91 Jahre alt.

Tränen …

An den Volants dürfte es nicht gelegen haben, dennoch ließen bislang 34 Piloten in der Geschichte der Formel 1 ihr Leben.

Darunter Gilles Villeneuve (CAN), Ronnie Peterson (SWE), Jo Siffert (SUI), Piers Courage (GBR), Francois Cevert (FRA), Lorenzo Bandini (ITA) oder Jochen Rindt (Ö).

Die Liste der Todesopfer umfasst auch etliche Zuschauer. So starben 1961, als der Deutsche Wolfgang Graf Berghe von Trips in Monza tödlich verunglückte, 15 Besucher dieses WM-Laufs.

Seit den fatalen Unfällen des Salzburgers Roland Ratzenberger und des Brasilianers Ayrton Senna vor 25 Jahren in Imola wurden die Sicherheitsvorkehrungen deutlich erhöht. Der bisher letzte F1-Unfall mit Todesfolge ereignete sich 2014 in Suzuka, als der Franzose Jules Bianchi in einen Bergekran raste.

… und Triumphe

„Arschknapp“ einer Tragödie entronnen ist Niki Lauda. Am 1. August 1976 überlebte der Wiener einen Feuerunfall auf der Nordschleife des Nürburgring wie durch ein Wunder. Nach nur sechs Wochen saß Lauda bereits wieder im Cockpit, das WM-Duell mit dem Briten James Hunt verlor er dennoch um einen Zähler. 1984 wurde er dann zum dritten Mal Weltmeister mit einem halben Punkt Vorsprung, dem knappsten der Formel-1-Geschichte, auf Alain Prost (FRA).