Der Kaiser residiert wieder in Wels: Sonderausstellung zu Maximilian I.

Von Andreas Huber

Am 12. Jänner 1519 starb auf der Burg Wels der römisch-deutsche Kaiser Maximilian I. Nun, 500 Jahre später, gedenkt man dem „letzten Ritter“ auch an seinem Sterbeort: Am 20. März eröffnet das Stadtmuseum der Burg Wels die Sonderausstellung „Maximilian I.: Kaiser – Reformer – Mensch“. Mit dieser Schau soll das machtpolitische Streben des Kaisers, seine Reformen sowie die Verklärung seiner Person nach dem Tod beleuchtet werden.

Die Beziehung zu Wels

Besonderes Augenmerk wird dabei vor allem auf die Beziehung des Kaisers zur Stadt Wels gelegt, die durchaus als spannend bezeichnet werden kann: An die 20 Mal „beehrte“ Maximilian mit seinem Tross aus 500 (!) Bediensteten die damalige 2000-Einwohner-Stadt – Dimensionen, die finanziell und gesellschaftlich ihre Spuren hinterließen. „Maximilian war der erste Herrscher, der die Inszenierung suchte und sozusagen ,Marketing’ um seine Person betrieb. Aber auch seine zahlreichen Reformen wirken in vielen Bereichen bis heute positiv nach“, sagte Bürgermeister Andreas Rabl gestern beim Presserundgang. Der Besucher bekommt im ersten Raum der Ausstellung einen Überblick über das Leben und Schaffen des Kaisers. Informationstafeln bieten umfassendes Wissen; visuell wirklich beeindruckend wirken aber hier die Gemälde und Druckgrafiken von bekannten Künstlern, die für Kaiser Maximilian I. gearbeitet haben, wie Albrecht Dürer oder Bernhard Strigel. Sie hängen als Kunststoff-Reproduktionen von der Decke und verleihen dem Raum Tiefe. Durch ihre überdimensionale Größe vermitteln sie neue Einblicke. Auszüge aus der bekannten Darstellung des Triumphzugs begleiten den Besucher auf einer Wandlänge von insgesamt 170 Metern durch die Schau. Sechs Personen in den Kunstwerken wurden dabei farblich herausgegriffen – sie können via Smartphone-App „zum Leben erweckt“ werden und liefern zusätzliche Informationen. Auch originale Waffen und Rüstungen aus dem 15. und 16. Jahrhundert lassen sich bestaunen.

Stilvolle Inszenierung

Ein prägnanter Stil, Sorgfalt und Detailverliebtheit lassen sich in den Räumen klar erkennen. Dabei tritt der Informationscharakter oft sogar in den Hintergrund: Licht- und Schattenspiele und Geräuschkulissen vermitteln Eindrücke, wie es damals in etwa gewesen sein muss. Zum Schluss geht die Ausstellung noch der Frage nach, was vom Kaiser geblieben ist. Bei allen Kontroversen, wenn man einem Herrscher gedenkt: An der Inszenierung selbst hätte Maximilian I. wohl eine Freude gehabt.