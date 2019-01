Der Kampf der Geschlechter

Das Jahr von EM-Bronzemedaillen-Gewinner Lukas Weißhaidinger beginnt am Freitag (21) gleich mit einem Paukenschlag — in mehrfacher Hinsicht.

Titelverteidiger im Hexenkessel: Das ISTAF-Indoor in Berlin vor 13.000 Fans ist der einzige Hallenbewerb für die Diskuswerfer. Der Oberösterreicher gewann dort im Vorjahr mit 63,91 m als erster ausländischer Athlet. „Ich will ein zweites Mal gewinnen, eh klar“, ist die Vorfreude nach den anstrengenden Trainingswochen in Teneriffa riesig.

Die Weltpremiere: Erstmals treten in der Mercedes-Benz-Arena Frauen und Männer in Viererteams gegeneinander an. Der Diskus der weiblichen Athleten ist mit einem Kilogramm nur halb so schwer wie jener der männlichen Kollegen. „Als Showevent ok, geben wir ihm eine Chance“, meinte Weißhaidingers Trainer, Gregor Högler, etwas skeptisch. Wichtig sei, wie der Wettkampf zum Publikum rübergebracht werde. „Es könnte schon ähnliche Weiten geben.“

Die Deutsche Shanice Craft, mit 62,07 m inoffizielle Hallen-Weltrekordlerin, sagt den Herren jedenfalls den Kampf an: „Wir Frauen werden oben stehen. Frauen haben einfach die besseren Nerven.“ t.h.