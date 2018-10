Der Kapitän ließ die Kritiker verstummen

Wenn sich in der österreichischen Bundeshauptstadt mehr als 2000 Menschen zur Melodie des beliebten Hits „Freed vom Desire“ die Seele aus dem Leib singen, muss das nicht zwangsläufig auf ein Konzert von Sängerin „Gala“ hindeuten. Es kann auch heißen: Die Nordiren sind da!

An deren Anwesenheit ließen die grün-weißen Schlachtenbummler im Ernst-Happel-Oval mit ihrem Will-Grigg-Fansong keinen Zweifel. Vielleicht auch, weil sie sich bei einem lange Zeit mageren Spiel nach Ereignissen sehnten. Wenngleich die Gäste damit deutlich besser leben konnten, als die unter Druck stehenden ÖFB-Kicker.

Demonstrative Geste

Die in Minute 71 dann doch noch von Kapitän Marko Arnautovic und dessen 1:0-Siegtreffer erlöst wurden: Ideales Zuspiel von Robert Zulj in die Tiefe, der West-Ham-Legionär behielt die Ruhe und überwand Keeper Peacock-Farrell — 1:0, jetzt sangen die rot-weiß-roten Fans!

Arnautovic ließ es sich übrigens nicht nehmen, nach seiner Medienschelte unter der Woche auch auf die jüngsten Diskussionen um das Kapitänsamt zu reagieren. Da waren Gerüchte aufgetaucht, wonach das ÖFB-Präsidium gegen einen Spielführer Arnautovic sei — was dieses bestritt. Dass der launige Offensivkünstler nach seinem Tor demonstrativ die Kapitänsbinde abnahm und gen Tribüne streckte, war jedenfalls kein harmloses Versehen.

Magere erste Halbzeit

Für die österreichische Seele war der Treffer trotzdem Gold wert. Zumal Hälfte eins von gähnender Ereignislosigkeit geprägt war. So standen zwar 61 Prozent Ballbesitz zu Buche, aber auch eine erschreckende Torschussbilanz: Einen solchen brachte das im 4-4-2 auftretende ÖFB-Team aufs gegnerische Gehäuse, die Gäste gar keinen. Sie traten wie erwartet sehr defensiv an, die Foda-Elf fand wiederum kein Mittel gegen die robusten, zweikampfstarken Briten. Ausnahmen: Ein abgeblockter Sabitzer-Versuch (18.), ein indirekter Arnautovic-Freistoß in die Mauer, nachdem der nordirische Keeper einen Rückpass aufgenommen hatte (18.) und ein Prödl-Kopfball (33.).

Nach der Pause nahm die Partie dafür Fahrt auf: McNair scheiterte an Lindner (47.), auf der anderen Seite vergaben Arnautovic (49.) und Sabitzer (50.). Die Nordiren antworteten mit einem langen Ball, der Prödl offenbar erstaunte, was Steven Davis aber nicht ausnutzen konnte (52.).

Danach schwanden die Offensivbemühungen wieder, die ersten der 22.300 Zuschauer befürchteten schon ein torloses Remis. Bis Arnautovic auf seine Weise antwortete. Auf das 0:1 hatten auch die Inselkicker fast noch eine entsprechende Reaktion parat — doch Joker Will Grigg hatte mit einem Stangenkopfball Pech. Man kann sich die Ekstase der „Green and White Army“ vorstellen, hätte er den Ball versenkt.

So hat Österreich mit dem ersten Sieg in der Nations League alle Chancen auf den Gruppensieg, drei Zähler liegt man nun hinter Bosnien.