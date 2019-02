Der Karfreitag in der Zwickmühle

Noch zeichnet sich kein Ausweg aus der Zwickmühle zur Feiertagsregelung rund um den Karfreitag ab, zu konträr sind derzeit die Standpunkte.

Während die Regierung an einer legistischen Perfektionierung ihrer Halbtagslösung feilt — gestern gab es dazu Gespräche auf Beamtenebene —, fordert der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) nach wie vor einen freien Karfreitag für alle.

Falls die Regierung gesetzlich einen freien Karfreitag ab 14 Uhr einführe, bleibe der Generalkollektivvertrag erhalten, „die Evangelischen und Altkatholischen hätten also weiterhin frei“, sagte der leitende ÖGB-Sekretär Bernhard Achitz.

Stich.wort Generalkollektivvertrag Der bis heute gültige österreichische Generalkollektivvertrag zum Karfreitag stammt aus dem Jahr 1952 — und ist damit älter als der Staatsvertrag. Darin haben die Sozialpartner bundesweit geregelt, dass evangelische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Karfreitag von der Arbeit freigestellt werden.

Bereits am Sonntagabend hatte Kardinal Christoph Schönborn gemeint, dass die optimale Lösung noch nicht gefunden sei. Für Schönborn sei „ein Freitagnachmittag nicht wirklich ein halber Feiertag“, weil die meisten Menschen am Freitagnachmittag gar nicht mehr arbeiten würden. Der evangelisch-lutherische Bischof Michael Bünker wiederum hatte sich über mangelnden Kontakt mit den Regierungsmitgliedern beklagt. Gestern korrigierte er sich: Neben einem 15-minütigen Gespräch mit Kultusminister Gernot Blümel (ÖVP) Ende Jänner, habe ihn dieser auch am 19. Februar über den Stand der Dinge informiert. Zu einer größeren Gesprächsrunde sei es aber nicht gekommen.

Trotz Kritik will die Regierung an ihrem Vorhaben festhalten, am Karfreitag allen Arbeitnehmern ab 14 Uhr dienstfrei zu geben. Möglicherweise könnte der Antrag überhaupt erst am Mittwoch, dem geplanten Beschlusstag im Nationalrat, ausgearbeitet sein. Sollte es bis dahin den angepeilten Gesetzesvorschlag nicht geben, was ebenfalls nicht ausgeschlossen wird, könnte die Karfreitags-Regelung sogar wieder von der Tagesordnung fallen. Ohnehin wird in Regierungskreisen bezweifelt, dass die Halbtags-Regelung langfristig halten werde. Für den kommenden Karfreitag, den 19. April, bestehe jedoch akuter Handlungsbedarf.